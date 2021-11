KJENDISPAR: Anne Rimmen og Ailo Gaup på Costume Awards i Oslo i 2018.

Anne Rimmen og Ailo Gaup vant i retten etter huskrangel

Anne Rimmen (40) og Ailo Gaup (42) gikk rettens vei fordi de mente det var store mangler og feil med funkisvillaen de kjøpte for tre år siden. Nå er dommen klar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Programlederen og motocross-utøveren mener de fikk uriktige opplysninger, og at mangler ble holdt skjult, da de kjøpte huset på Tåsen i Oslo sommeren 2018. Selger har benektet anklagene.

Rettssaken skulle etter planen gått i mai, men ble utsatt til oktober. Nå foreligger dommen. Ifølge Dagbladet, som omtalte nyheten først, er det besluttet at motparten dømmes til å betale 905.000 kroner til paret i prisavslag. Sakskostnader idømmes ikke.

Rimmen og Gaup dokumenterte under rettssaken diverse utbedringskostnader som til sammen skal ligge på godt over to millioner kroner. I tillegg forlangte paret erstatning på over 500.000 kroner for tapte leieinntekter.

Det ble uttalt i sluttinnlegget fra selger at det er «forventbart at det kan være skjulte feil på brukt eiendom, ikke minst når eiendommen er fra 1935».

Se og Hør skrev i 2018 at kjendisparet bladde opp litt over 20 millioner kroner – to millioner over takst – for den 344 kvadratmeter store boligen.

Tidligere bodde Rimmen og Gaup i rekkehus på Sagene, en bolig de i sin tid betalte én million over takst for. I fjor ble kjendisparet foreldre for andre gang.