Derfor sa Kim Cattrall nei til mer «Samantha»

Omsider forklarer Kim Cattrall (65) hvorfor hun ikke var aktuell i «Sex og singelliv»-oppfølgeren «And Just Like That» – og hvorfor hun aldri vil vise seg naken igjen.

Det har vært mye spekulasjoner om hvorfor Kim Cattralls ikoniske rolleskikkelse Samantha forsvant ut av det berømte film- og TV-universet. At det har vært dårlig tone i skuespillerstaben, har flere vært åpne om.

Som Cattrall sier i et nytt, stort intervju med Variety:

– Vi var kolleger, og kolleger er ikke mine venner. Jeg er profesjonell.

Men det var altså ikke det som var grunnen til at Cattrall satte stopper for en film nummer tre – og ifølge seg selv – dermed var uaktuell for den nye TV-serien «And Just Like That» på HBO.

Derimot var det retningen hennes rollefigur tok – eller rettere sagt ikke tok.

I film nummer tre, som aldri ble noe av, skulle Samantha angivelig motta «dick picks» fra den 14 år gamle sønnen til Cynthia Nixons rollefigur, Miranda. På spørsmål fra bladet om hva Cattrall mener om det, svarer hun:

– Det knuser hjertet mitt.

Cattrall forklarer videre at hun hadde ønsket utvikling for Samantha.

– For å si det mildt.

Helt fra serien hadde premiere i 1998, var Samantha den mest vågale og seksuelt frigjorte av de fire kvinnene.

– Hvorfor kunne ikke Samantha, som eier sitt eget reklamebyrå, etter hvert få en annen historie? Kanskje hun måtte selge selskapet på grunn av økonomiske problemer? Noe som var realistisk etter 2008. (...) I stedet for en mindreårig gutts ..., sier hun uten å fullføre setningen.

Cattrall drømmer om å få sin egen situasjonskomedie på TV. Men det blir kanskje med drømmen. Skuespilleren sier at hun er «fascinert» over hva som skjer når en kvinne kommer på høyden av sin karriere – og oppnår en viss alder.

– Du har all denne livserfaringen, men ingen lytter, selv om man virkelig har noe å melde.

Nakenkvoten er full

Nakenscener er hun uansett ferdig med – selv om hun mener at hun er i fantastisk fysisk form fortsatt.

– Men jeg er 65 år, og jeg er ikke interessert. Jeg har brukt opp kvoten min når det gjelder det. Og uten en intimitetskoordinator på settet, sier hun og sikter til den nye tradisjonen med å ha en person til stede som har ansvar for å trygge skuespillerne under intime scener.

Cattrall forteller til Variety at hun aldri ble spurt om å være med i TV-fortsettelsen, og at hun hørte om planene gjennom sosiale medier – som resten av verden.

– Men jeg hadde jo gjort det klinkende klart rundt den potensielt tredje filmen at jeg var ute, sier hun – og legger til at det er klokt å vite når «nok er nok».

Det er bestemt at «And Just Like That» får en sesong to på HBO.