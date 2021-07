Foto: Lara Solanki / Netflix

Ber folk uttale navnet hennes rett: − Jeg ber bare om litt respekt

Netflix-stjernen Maitreyi Ramakrishnan fra ungdomsserien «Never Have I Ever» har fått nok av at folk uttaler navnet hennes feil.

Av Randi Elise Midtskog

Publisert: Nå nettopp

I en to minutter lang talemelding på Twitter forteller Maitreyi Ramakrishnan (19) at hun er lei av at folk ikke lærer seg hvordan man sier navnet hennes på riktig måte.

– Navn er så viktig, og jeg synes det er en stor del av folks identitet - som det er for meg personlig. Jeg elsker navnet mitt, sier Ramakrishnan.

Maitreyi Ramakrishnan uttales «My-tray-yee Ra-ma-krish-nin».

Hør hvordan hun uttaler det i opptaket under:

Retter på uttalen

Da hun var yngre, tillot hun at folk uttalte navnet hennes galt for ikke å rette på folk. Men nå er hun mer bevisst på at folk sier det riktig.

– Det er mitt navn og det er jeg som bestemmer. Det er et svar, og det svaret har jeg. Det er ingen diskusjon, sier skuespilleren.

– Jeg ber ikke folk om å endre aksenten sin for meg. Jeg ber bare om litt respekt, fortsetter hun.

Ramakrishnan har tamilsk bakgrunn fra Sri Lanka. Serien har blitt hyllet fordi den representerer sør-asiater og bryter med asiatiske stereotyper.

«Never Have I Ever» Foto: LARA SOLANKI / Netflix

Populær serie

Sesong 2 av Netflix-serien ble sluppet tidligere i juli. I Norge ligger serien på tredjeplass på topplisten over hva som blir mest sett på strømmetjenesten for tiden.

Første sesong handler om 15 år gamle Devi Vishwakumar (Ramakrishnan) og hennes liv, etter at faren dør under en skolekonsert. Devi er opptatt av sosial status, og sammen med bestevennene Eleanor og Fabiola forsøker hun å klatre skolehierarkiet med mål om å bli populær og forhåpentligvis kapre skolens kjekkas på veien.

Mindy Kaling Foto: DAVID SWANSON / EPA

I andre sesong fortsetter vi å følge Devis reise på videregående, og vi får blant annet se hvordan det går da hun havner i et trekantdrama. Aftenpostens anmelder ga nylig sesongen terningkast 5.

Mindy Kaling (kjent fra bl.a. «The Office») står bak serien.

