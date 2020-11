SYK: Christine Koht, her avbildet i forbindelse med lanseringen av «Kohts bok» Foto: AGNETE BRUN

Christine Koht kommer hjem i helgen

Halsoperasjonen gikk bra, og Christine Koht (53) kan reise hjem i helgen.

For mindre enn 20 minutter siden

Det får VG opplyst av Kohts kone, Pernille Rygg.

Koht meldte selv på Facebook sent søndag kveld at hun på nytt var innlagt på sykehus med høy feber og en «ny drittinfeksjon på vei».

«Jeg spurte om å få dra hjem med en gang, men nei, MÅ være her», skrev den folkekjære komikeren og la til at «alle prøver er dårlige».

Koht har vært på sykehuset hele uken, og torsdag kveld opplyste hun i en selfie-video at hun var på vei inn i operasjonssalen for å få utført et inngrep i halsen – under narkose.

Det er nå vel overstått.

– Operasjonen gikk fint, så Christine kommer ut i helgen, sier Rygg i en tekstmelding til VG fredag morgen.

Pernille Rygg ble selv svært syk: – Var så sliten

Koht fikk kreftdiagnosen i november 2018. På 53-årsdagen sin i mai i år fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.

EKTEPAR: Pernille Rygg og Christine Koht har stått sammen i tykt og tynt i 30 år. Her avbildet i 2003. Foto: Helge Mikalsen, VG

Koht fortalte på Facebook søndag at hun har gledet seg til juleforberedelser, at kona allerede har dekorert bakgården med lyslenker, og at det rosa juletreet deres er hentet frem.

Fått med deg? – Mye av det jeg skal fortelle er flaut

Koht er aktuell med boken «Kohts bok», der hun ikke har spart på noe når det gjelder åpenhjertige, intime og avslørende betroelser.

Bokanmeldelse: «Ikke til å tro at alt dette kan skje i ett menneskes liv»

HJEMME: Christine Koht delte dette bildet med VGs lesere tidligere i år, fra hjemme på soverommet i Tønsberg. Og med pep-fløyten, som skal trene opp lungene. Foto: PRIVAT

Tilbakeblikk på da Koht besøkte «Tørnquist-show» i 2014:

Publisert: 27.11.20 kl. 09:53

Les også

Mer om Christine Koht