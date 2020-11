SNØKAV: Anette Hoff, Herbert Nordrum og Nader Khademi (fra venstre) i «Fjols til fjells». Foto: Dplay / TV Norge

TV-anmeldelse «Fjols til fjells»: Rett i fjellveggen

På trynet i den gule sneen.

«Fjols til fjells»

Norsk komedie i åtte episoder

Premiere på Dplay fredag 27. november og TV Norge (kun første episode) mandag 30. november

Serieskapere: Karsten Fullu og Stig Hjerkinn Haug

Manus: Karsten Fullu, Caroline Glomnes, Ingrid Hauklidsæter, Tina Rygh

Regi: Ole Martin Hafsmo

Med: Helén Vikstvedt, Robert Skjærstad, Mariann Hole, Benjamin Helstad, Herbert Nordrum, Anette Hoff, Nader Khademi, Jacob Schøyen, Maja Skogstad, Per Tofte, Bjørn Myrene

Ikke før har vi «tørket lattertårene» etter filmen, før serien er her.

Serien (2020) som følger opp filmen (2020), som igjen var «inspirert av»/forsøkte å slå mynt på én av ikke mange norske helaftens spillefilmer som må kunne kalles en nasjonaleiendom: Edith Carlmars avholdte «Fjols til fjells» (1957).

I filmen som kom i februar møtte vi barnebarnet til originalens Poppe (Leif Juster), spilt av Herbert Nordrum, idet han ... ja, hva var det han holdt på med igjen? Gjemte et lik i fryserommet, forsøkte på bestikke en journalist og noe annet sånt farse-dilldall?

DESPERAT HOTELLEIER I DESPERAT KOMEDIE: Herbert Nordrum i «Fjols til fjells». Foto: Dplay / TV Norge

Målet hans var å få nok penger mellom hendene til å pusse opp oldefars gamle hotell, Hurumhei. Noe Poppe den yngre omsider er i gang med nå. Ikke at det går fort. Og ikke at «Fjolls til fjells» egentlig kan sies å handle om hverken Hurumhei eller ham.

Mest dreier det seg nemlig om et antall nye folk, nærmere bestemt parene Turid (Vikstvedt) og Jarle (Skjærstad), samt Jarles yngre bror Roar (Helstad) og Gunn (Hole). Disse skal forsøke å leve sammen under hyttetaket som egentlig tilhører Jarle og Roars far, Olaf (Tofte). Om det blir «kladdeføre i fjellheimen» av dette samlivet? Vel, det er i alle fall meningen at det skal bli det.

HER SKARRE BLI KONFLIKT!: Helén Vikstvedt og Mariann Hole i «Fjols til fjells». Foto: Dplay / TV Norge

I realiteten er konfliktene som serien skisserer opp, bitte små – helt ubetydelige. Problemene bunner stort sett i at Turid er sur, usosial og nokså usympatisk, og helst vil ha ting for seg selv, slik at hun kan nyte sin «Turid-tid».

Men også naboene skal ha noe av skylden for at det blir lite fjellferiefred å få. De er blant andre Marco (Isa Aouifia), som vi må anta får en slags funksjon etter hvert, utover å agere himmelfallen. (Han kommer fra Sverige, der vinter og sne er ukjente fenomener).

Videre et ungt par, Lars (Schøyen) og Lene (Skogstad), som har kjøpt det som på folkemunne kalles «Skilsmissehytta». Og en hund. Ja. Det er meningen at dette skal være artig. Sånn mer eller mindre i seg selv.

«VAR DETTE SÅ LURT DA?»: Jacob Schøyen og Maja Skogstad idet det går opp for dem at de er med i «Fjolls til fjells». Foto: Dplay / TV Norge

Og så er det Poppe og hans drabanter da, rengjøringshjelpen Pia (Hoff) og kokken Morten (Khademi). De vil alle tre at Hurumhei skal kunne flotte seg med både badestamp og en moderne meny. Poppe er endog villig til å gå på glasskår (!) for å oppnå resultater. (Spør du meg så spør jeg deg).

Den sleipe varaordføreren Ivar (Myrene), som skummer fløten av alt som foregår av næringsvirksomhet i bygda, er ikke til hjelp. Alt blir selvsagt bare klabb og babb.

Om du klarer å komme deg gjennom alle de åtte episodene av «Fjols til fjells», fortjener du belønning. Om du klarer å le av det du ser, fortjener du medalje. Denne kaotiske fortellingen er ikke bare vidd- og vettløs, slik filmen var, men fortvilt umorsom. Like gøyal som et allmøte i en hytteforening.

«LIKE GØY SOM ET ALLMØTE»: Anette Hoff, Herbert Nordrum og Nader Khademi i «Fjols til fjells». Foto: Dplay / TV Norge

Poppe, som vel er ment å være seriens sterkeste kort, tross alt, er mer eller mindre en bifigur. Den begavede komikeren Khademi stikker av etter andre episode, sannsynligvis for å dukke opp igjen mot slutten. De andre har det også med å forsvinne ut av plottene i lange perioder. Helt uten at noen savner dem. Den eneste skuespilleren som lykkes i å bringe en smule vitalitet til fjells, er Hole.

Det står flinke, erfarne TV-folk bak «Fjols til fjells», både på regi- og manussiden. Hvorfor de har hatt lyst til å misbruke en norsk klassiker, som ikke har gjort dem noe vondt, så til de grader, er et mysterium.

Dog ikke et interessant mysterium.

Anmelderen har sett fem av åtte episoder

Publisert: 27.11.20 kl. 14:59

