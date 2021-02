Sex-fremstøt på «Ex on the Beach»: Derfor grep ikke produksjonen inn

Pågående sjekking ble slitsomt for «Ex on the Beach»-deltager Helene Hima. Produksjonen mener det ikke var nok til å gripe inn.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Ex on the Beach» er i gang denne uken. Som vanlig er festing, drama og sex sentrale elementer i realityserien.

– Jeg hadde bestemt meg. Jeg ville ikke ha sex, og jeg følte jeg var ganske tydelig på det hele veien. Men han fortsatte jo å prøve seg, og det var jo nesten. Det kunne blitt kjipt om jeg ga etter for maset, som jeg tror er lett å gjøre, sier Helene Hima om en av med-deltagernes gjentatte fremstøt.

Allerede under deltagernes introduksjon møtes Helene Hima (25) og Ulrik Giske (29), og det oppstår raskt søt musikk mellom dem, selv om Hima er noe avvisende. Hun mener nemlig at Giske er en «føkkboy».

SLITSOMT: Helene Hima og Ulrik Giske får en god tone første kvelden på «Ex on the Beach», selv om det ble litt slitsomt for Hima.

Men Giske har fått et godt øye til Hima, og det er henne han vil prøve seg på.

– Jeg skal ikke lyve – jeg la inn alle aksjene mine på henne den kvelden. Vi hadde drukket mye og det var god stemning mellom oss, situasjonene var med et glimt i øyet, sier Giske.

– Selvfølgelig, i en normal setting, på en normal fest, så går du ikke rundt sånn som vi gjør der inne. Det er settingen, «Ex» handler jo om å lage show. Det er Ulrik ganger ti.

Hima synes Giske er en veldig fin fyr, og påpeker at de er gode venner. Faktisk treffes de litt i ny og ne.

– Men akkurat den kvelden ble det litt slitsomt, forklarer hun.

– Nulltoleranse

Utover kvelden utvikler kjemien seg mellom dem, og Giske blir mer ivrig samtidig som de to kysser og koser.

Overfor VG er kanalen Discovery tydelig på at dette ikke faller inn under en såkalt «gråsone» eller «sexpress»:

– Det er nulltoleranse for ulike typer oppførsel i villaen, også sexpress, og Ulrik er nok pågående den første kvelden, men vi anser det ikke som mer enn det, skriver Ola-Magnus Svihus, pressekontakt i Discovery, i en e-post.

– Hima ville ikke ha sex den første kvelden, og hun sa nei til det, men hadde produksjonen grepet inn om hun hadde «gitt etter»?

– Produksjonen har svært lav terskel for å trå inn i situasjoner inne i villaen, og dette var ikke en hendelse som produksjonen anså som nødvendig å bryte inn i. Det er nulltoleranse for ulike typer oppførsel i villaen, også sexpress, sier pressekontakt Svihus, og understreker at dette ikke var et sånt tilfelle i deres øyne.

– «Ex on the Beach» er kjent for mye sex, drikking og drama: Hva skal til for at produksjonen griper inn?

– Crewet er tilgjengelige i villaen for deltagerne til enhver tid, og deltagerne er overvåket av profesjonelle, og årvåkne, produksjonsmedarbeidere 24 timer i døgnet, sier Svihus.

– Hvordan unngår dere gråsonene?

– Før innspillingen starter skriver alle deltagerne under på en kontrakt og forplikter seg til å følge produksjonens regler gjennom hele oppholdet i villaen. Disse reglene er helt tydelige på hva som ikke er akseptert oppførsel, blant annet med tanke på samtykke og fysisk atferd.

Produksjonen grep inn på «Paradise Hotel»

Dette er ikke første gang spørsmålet om overdrevent sexfokus kommer opp i realityverden. I siste sesong av «Paradise Hotel» i fjor så produksjonen seg nødt til å gripe inn, da to av jentene på hotellet kom gjentatte forespørsler om sex til mannlige deltagere.

Den gangen fikk Nent kritikk fra en av deltagerne, Marcus Tannum Løken, som mente «slaveuken» - en uke der jentene kunne få velge hvem av guttene de ville sove sammen med - satte guttene i en vanskelig situasjon.

–Det er alltid rom for å forbedre seg, og i ettertid ser vi at dette med at jentene kunne hente guttene kunne vært løst på en annen måte, sa pressekontakten i Nent Group, Thomas Horni.

Ville ikke sove sammen, produksjonen ga muligheten

I løpet av kvelden sier Hima flere ganger at hun ikke vil ha sex, samtidig fortsetter flørtingen. Omtrent 26 minutter inn i episoden spør Mario Riera, en annen deltager, om Hima kunne tenke seg å sove med Giske.

Nei, svarer Hima.

Sekunder etterpå plinger det i en iPad som styres av produksjonen. Der står det at Ulrik Giske blir tildelt suiten for natten. Hvem vil han ha til å sove med seg?

Han velger Helene Hima.

– Vi fant tonen den kvelden, og når jeg fikk suiten hadde hun valget om hun ville bli med eller ikke, sier Giske.

Ulrik Giske i «Ex on the Beach» i 2019.

VG har spurt Discovery hvorfor produksjonen på det punktet gir Giske suiten, når Hima har sagt at hun ikke vil.

Discovery har ikke ønsket svare på det spørsmålet.

Hima takker ja til å sove med Giske, men påpeker at hun ikke vil ha sex.

– Men jeg liker jo å kysse, så det var fint. Men nei. Ikke noe mer enn det, sier Hima til VG.

Når de ligger i sengen ser man at de kysser, koser og ligger oppå hverandre. Til slutt vil Hima legge seg.

– Det er stengt her, sier Hima i episoden, når Giske koser litt til.

Da blir det heller ikke noe mer for denne gang.