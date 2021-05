BLIR PENSJONIST: Etter 41 år går nå Kristen Gislefoss av med pensjon. Foto: Helge Mikalsen

Siste dag på jobben

Mandag hadde Kristen Gislefoss (67) sin siste offisielle arbeidsdag ved Meteorologisk institutt. Nå blir det pensjonist- og hytteliv for den populære meteorologen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er pensjonist fra 1. juni. Det blir sikkert fint det, sier Kristen Gislefoss.

– Kristen Gislefoss er en av noen ganske få personer alle vet hvem er. Det er selvfølgelig takket være TV, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til VG.

Gislefoss har vært ansatt ved Meteorologisk institutt i 41 år – og i 31 av disse årene har han også vært værmelder på NRK – både i radio og TV.

– Men jeg skal ha noen TV-vakter utover sommeren og høsten på pensjonistvilkår og det er fullt lovlig, fortsetter Gislefoss.

NRK-sjefen har bare lovord å si om Kristen Gislefoss.

– Det er få mennesker TV-seerne har en så nær relasjon til som nettopp værmelderne. Gislefoss har bidratt til at NRK nyter så stor tillit blant folk som vi gjør. Jeg mener at personlige værmeldere fortsatt vil være viktig, sier kringkastingssjefen som takket Gislefoss for innsatsen mandag.

les også Nordmenn stoler på statsmeteorologene

Gislefoss på sin side er godt fornøyd med jobben, både på instituttet og i NRK.

– Jeg har vært glad i å presentere været og TV er en fin måte å gjøre det på, sier den vordende pensjonisten.

les også Djevelsk godt teater

HYLLER GISLEFOSS: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener at Gislefoss har bidratt til at NRK nyter så stor tillit blant folk som vi gjør. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kristen Gislefoss er oppvokst i Vennesla i Agder, han er cand.real. fra Universitet i Bergen med meteorologi hovedfag. Han har vært en godt likt og populær meteorolog – som til og med er blitt parodiert av humortrioen Kirkevaag, Lystad og Mjøen.

– Men Lystad var ikke god på sørlandsdialekten, sier Gislefoss.

Takket være «TV-berømmelsen» har han da også fått sin del av telefoner fra seere og lyttere.

– Men for all del – det har vært mest hyggelige telefoner, sier Kristen Gislefoss.

Men om han forsvinner fra værkartet etter hvert, familien Gislefoss fortsatt være representert. Sønnen Kristian (41) har vært kollega med faren siden 2011.

– Vi er ikke så ulike, sa de to i et intervju med NRK i 2017.

les også Elin Tvedt: – Livet forandret seg totalt

– Det var hans eget yrkesvalg. Det har ikke jeg hatt noe med. Jeg har hverken rådet eller frarådet han til å bli meteorolog, sier pappa Gislefoss.

Men nå blir det pensjonist liv på senior.

– Da kommer jeg til å være mye på hytta på Hovden i Setesdalen, sier Kristen Gislefoss.