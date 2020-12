MOR: Mother (Amanda Collin) løper raskest på hele Kepler-22b. Foto: HBO

TV-anmeldelse «Raised by Wolves»: Stjernetøv

Visuell fantastisk science fiction. Seig og uthalt fortelling.

Publisert: Nå nettopp

«Raised by Wolves»

Amerikansk sciencefictiondrama i ti deler

Alle episodene tilgjengelig på HBO Nordic onsdag 16. desember

Skapt av: Aaron Guzikowski

Med: Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel, Travis Fimmel mfl.

En gang i fremtiden har jorden blitt ubeboelig.

To androider, Mor og Far, sendes ut for å skape en ny verden for menneskeheten på planeten Kepler-22b. De kjølige og passe nøytrale, menneskelignende maskinene har en mer nøktern og kontrollert tilnærming til virkeligheten enn Bent Høie på en onsdagspressekonferanse om smittetall. Med seg har de tekniske og biologiske remedier som skal skape menneskebarn. Starten på en koloni basert på rasjonell vitenskap og ateisme.

På jorden har en religionskrig mellom ateister og mithras-religiøse (i virkeligheten en utdødd romersk religion, her i alle andre henseende enn navnet, en slags kristendom) utslettet det meste av grunnlaget for liv. Romskip-arker sendes ut i verdensrommet. En av dem havner også på Kepler-22b.

Selvsagt blir det konflikter.

HUS: Alle barna syntes det var så kjekt når mor skrudde sammen far. Foto: HBO

Ridley Scott («Blade Runner», «Alien», «The Martian») sin velsignelse og åpningsregi av serien har nok gitt den mer oppmerksomhet enn den fortjener.

På utsiden er «Raised by Wolves» nye tanker rundt Scott-verk som «Alien» og rebooten «Prometheus». Samtidig nikker den til alt fra «Terminator» til «Westworld». I tillegg til litt «Children of Men» og en antydning «Handmaid’s tale». Blant annet.

Scotts grep i starten er en visuell og fortellermessig fryd. 83-åringen tilfører en ro over det hele som er passe mystisk og likevel trekker historien fremover. Lyset er blågrått og overskyet. Landskapet goldt og karrig, som en ekstremversjon av norsk natur (det er spilt inn i Sør-Afrika).

VITS: Far (Abubakar Salim) prøver å komme på en ny «bank, bank»-vits. Foto: HBO

Dessuten får vi det mest nyanserte monsteret siden nettopp «Alien», som setter Homers sirener i nytt perspektiv.

De to neste er regissert av sønnen Luke. De er OK, men ikke like fokuserte. Deretter daler det sånn passe sakte nedover. Der nøkkelordet er sakte.

Planeten har selvsagt mystiske hemmeligheter, tidlig antydet i enorme skjelett som ligger over alt. Alt som dyrkes blir radioaktivt og dødelig for mennesker. Man lurer på hva som egentlig er sant.

Og i alle fall på hva som skjer.

Alle disse elementene er hver for seg gode. Spesielt androidene er så perfekt kjølige og stilig kjønnsløse at de kunne vært designet av Apple. De spilles også fortreffelig, særlig Amanda Collin.

Serieskaper Aaron Guzikowski, mest kjent for manuset til Denis Villeneuve-filmen «Prisoners» (2013), har bygget et univers rikt på ideer og eksistensialisme. som etter hvert blir en trøttende blanding av rom-horror og maskinmonstre.

Satt sammen fremstår det som et ønske om å være smartere enn J.J. Abrams på sitt minst plotdrevne.

Og både du og jeg vet hva som skjer da.

Anmelderen har sett hele serien