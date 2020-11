UTE: Trygve Slagsvold Vedum, her i prat med programleder Silje Nordnes. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Seerhopp for «Maskorama»

«Maskorama» åpnet med et smell for litt over en uke siden, men lokker enda flere seere til program to. Og – puddelen har testet negativt for corona.

Over 871.000 har så langt sett Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (41) kaste fugleskremsel-masken i lørdagens sending.

Det melder NRK til VG. Altså stiger seertallet med over 40.000 sammenlignet med premieren uken før.

779.000 fulgte sendingen på TV, mens 92.000 så langt har sett den på nett.

NRK fryder seg:

– Rosinen i pølsa er at en maske skal av på slutten av hver episode. Jeg tror ikke engasjementet blir mindre etter at det viste seg at lederen for Norges tredje største parti gjemte seg i Fugleskremselet, sier prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, i en pressemelding.

Første episode av programmet ble en seersuksess, med 828.000 seere i løpet av første døgn. Litt over en uke etter premieren har totalt 957.000 fått med seg programmet, inkludert nettseing og repriser.

KARANTENE: Puddelen måtte stå over lørdagens sending. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Konseptet går ut på at kjendiser opptre med kostyme, og at TV-seerne og et panel i studio skal gjette hvem de er. Hemmelighetskremmeriet er enormt. Hver uke må den med færrest stemmer forlate konkurransen.

Coronatrøbbel

Like før program to kunngjorde NRK at én av deltagerne – den rosa puddelen – måtte stå over. Den anonyme kjendisen var nemlig blitt satt i coronakarantene over helgen. Altså var de en deltager i manko under sendingen.

– Hen er ikke syk, men kan av smittevernhensyn ikke være med på kveldens sending. Hen vil være tilbake på scenen neste uke, uttalte Ådland i en pressemelding.

VG får mandag opplyst at vedkommende er blitt testet for corona, og at prøven var negativ.

I premieren ble det klart at «Puddelen» trolig er en kvinne og har nordnorsk dialekt.

Gjetter vilt

Tidligere håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim (50) – utkledd som gaupe – var den første til å ryke.

HÅPEFULLE: Utkledde kjendiser på scenen i program to. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

«Maskorama» fikk en heller lunken mottagelse av VGs anmelder. Også på Facebook-siden til NRK Underholdning ytres det svært delte meninger om programmet.

Mens enkelte mener det er «bånn i bøtta» og «en stor skuffelse», synes andre at «Maskorama» er «helt konge» og noe av det beste statskanalen har sendt på lenge.

Også på Twitter spekuleres det heftig:

Publisert: 16.11.20 kl. 10:50 Oppdatert: 16.11.20 kl. 11:17

