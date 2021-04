PRISPAR: Maja E. Christiansen og Odin Waage er begge nominert til Gullruten for «Rådebank». Foto: Max Emanuelson, NRK

«Rådebank» ruler Gullruten

Skuespillerne i «Rådebank» biter kraftig fra seg blant de nominerte til Gullruten. Odin Waage, Sjur Vatne Brean, Sven Nordin og Maja Christiansen har alle vinnersjanser på TV-prisutdelingen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag er det klart hvem og hva som er nominert til TV-bransjens hylling av seg selv. Gullruten går av stabelen 8. mai på TV 2 og ledes av Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth.

Sesong 2 av «Rådebank» på NRK ble godt mottatt av seere og kritikere, og vekket oppsikt for sine kontroversielle temaer. Serien markerer seg også på årets nominasjonsliste. I tillegg til at den dominerer skuespillerkategoriene, kan serien også kåres til Beste dramaserie. Odin Waage er også med i første runde av Publikumsprisen.

NRK har desidert flest nominasjoner, og kan stikke av med seier i hele 18 kategorier under prisutdelingen, i tillegg til publikumsprisen.

Oscar-nominert film på listen

I kategorien beste TV-dokumentar finner man blant annet den Oscar-nominerte filmen «Do not Split». Den er regissert av Anders Hammer og produsert for Aftenposten – og er nominert til Oscar.

Den kjemper mot «Kunstneren og tyven», som er laget av VGTVs dokumentarfilmskaper Benjamin Ree. Filmen vant en spesialpris under Sundance-festivalen i februar i 2020, og ble også kortlistet til Oscar-utdelingen. Dokumentarene «Selvportrett» og «Alt det jeg er» er også nominert i kategorien.

Disse er nominert til Gullruten:

Beste dramaserie:

«Norsk-ish» (NRK)

«Exit» sesong 2 (NRK)

«Rådebank» sesong 2 (NRK)

«Hjem til jul» sesong 2 (Netflix)

VINNERSJANSER: «Rådebank» har gjort inntrykk. Foto: Fredrik Arff, NRK

Beste underholdningsprogram:

«Kåss til kvelds» (NRK)

«Maskorama» (NRK)

«The Voice» (TV 2)

«Hver gang vi møtes» (TV 2)

Beste humorprogram:

«Førstegangstjenesten» (NRK)

«Brille» (Discovery)

«Basic Bitch» (Discovery)

«Hvite Gutter» (Discovery)

Beste skuespiller:

Agnes Kittelsen – «Exit» sesong 2

Sjur Vatne Brean – «Rådebank» sesong 2

Odin Waage – «Rådebank» sesong 2

Steinar Klouman Hallert – «Sigurd fåkke pult»

Beste birolle:

Hamza Agoshi – «Norsk-ish»

Maja Christiansen – «Rådebank» sesong 2

Sven Nordin «Rådebank» sesong 2

Henrik Mestad – «Hvite gutter»

Beste programleder – underholdning:

Thomas Seltzer i «UXA – Thomas Seltzers Amerika»

Else Kåss Furuseth i «Kåss til kvelds»

Anne Lindmo i «Lindmo»

Harald Eia i «Brille»

Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet:

Sigrid Sollund – «Dagsnytt 18»

Helene Sandvig – «Helene sjekker inn»

Janne Amble og Kadafi Zaman – «Norge bak fasaden»

Rima Iraki– «Dagsrevyen»

Beste konkurransedrevne reality:

«Mesternes mester» (NRK)

«Farmen kjendis» (TV 2)

«Kompani Lauritzen» (TV 2)

«MasterChef Norge» (Discovery)

Beste reality:

«Sofa» (TV 2)

«4 stjerners middag» (Discovery)

«Luksusfellen» (NENT)

«Monsen på villspor» (NRK)

Beste barne– eller ungdomsprogram:

«Lik meg» (NRK)

«Superkroppen» (NRK)

«Minibarna» (NRK)

«Elevrådet» (NRK)

Beste dokusåpe:

«113» (NRK)

«Sporløs» (TV 2)

«Toll» (TV 2)

«Jan Thomas’ Verden» (Discovery)

Beste TV-dokumentar:

«Selvportrett» (NRK)

«Alt det jeg er» (Educational Storytelling)

«Kunstneren og tyven» (VGTV)

«Do Not Split» (Aftenposten)

Beste dokumentarserie:

«UXA – Thomas Seltzers Amerika» (NRK)

«Helvete – historien om norsk black metal» (NRK)

«Vårt lille land» (TV 2)

«Estonia – funnet som endrer alt» (Discovery)

Årets deltaker:

Thor Haavik – «Farmen»

Öde Nerdrum – «Farmen kjendis»

Mubarak Musa og Roar Adler Holth – «Prosjekt Kollektiv – Året da alt endret seg»

Kia Luzula Vejrup – «MasterChef Norge»

Beste sports– eller eventprogram:

«P3 Gull» (NRK)

«BlimE 2020» (NRK)

«Festen etter fasten» (NRK)

«Tour de France» (TV 2)

Beste nyhets– eller aktualitetsprogram:

«Innafor» (NRK)

«Presidentvalget i USA» (NRK)

«Norge bak fasaden» (TV 2)

«Insider FEM» (Discovery)

Årets nyskapning:

«Festen til fasten» (NRK)

«Unormal» (NRK)

«Broslo» (TV 2)

«Prosjekt Kollektiv» (Discovery)

Årets TV-øyeblikk:

«Estonia» (Discovery)

«Norge bak fasaden» (TV 2)

«MGP» (NRK)

«113» (NRK)

Publikumsprisen, første runde:

Geir Aker – «Kompani Lauritzen»

Mads Hansen – «Farmen» og «Ikke lov å le på hytta»

Odin Waage – «Rådebank»

Agnes Kittelsen – «Exit»

Maren Teien Rørvik – «Fra bølle til bestevenn»

Herman Flesvig – «Førstegangstjenesten»

Öde Nerdrum – «Farmen kjendis»

Selda Ekiz – «Alle mot 1» og «Norsk-ish»

Snefrid og Erik – «Snefrid og Erik blir influensere»

Fredrik Solvang – «Debatten»

Silje Sandmæl – «I lomma på Silje»

Kadafi Zaman og Janne Amble – «Norge bak fasaden»

OBS: I tillegg deles 21 fagpriser ut 7. mai!

