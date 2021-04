PÅ SPORET: Kate Winslet i «Mare Of Easttown». Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Mare of Easttown»: Vårens mest severdige krim

Litt «sett det før» på papiret. Skikkelig «må se resten nå!» i praksis.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Mare of Easttown»

Amerikansk krimdrama i syv deler

Premiere på HBO Nordic mandag 19. april

Manus: Brad Ingelsby

Regi: Craig Zobel

Med: Kate Winslet, Evan Peters, David Denman, Jean Smart, Angourie Rice, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Patrick Murney, Kate Arrington, Cailee Spaeny

Jo visst har vi vært her før. Ikke minst i skandinavisk eller skandinavisk-inspirert krim:

Den uperfekte politietterforskeren med et komplisert privatliv, tynget av traumer i både nær og fjern fortid. Det lille samfunnet der «alle kjenner alle», men hemmeligheter likevel har gode vekstvilkår – og alskens mørke ting foregår rett under overflaten.

De unge kvinnene fra ulykkelige hjem som blir bortført og drept, og hvis lik vi seere må beskue der de ligger i all sin livløse gru i skogen.

STEREOTYP: Winslets Mare er stereotyp, men solid. Foto: HBO Nordic

Da tenker du kanskje slik jeg innledningsvis tenkte: Å nei. Ikke én sånn serie til. Finn på noe nytt ‘a. Og gjerne noe som er hakket mindre makabert, greit?

Da skal du vite at om «Mare of Easttown» trasker i vel opptråkkede stier, så gjør den det med svært stø skritt. Etter et dusin sedvanlig daffe påskekrimmer og et par seriøst skuffende norske premier de siste ukene, er det fristende å utrope denne HBO-serien til vårens mest severdige serie.

Byen er altså lille Easttown, midt i den nedslitte og utslitte amerikanske rustbeltet, nærmere bestemt Pennsylvania. Folkene som bor der har nesten alle et sørgmodighetens slør ved seg, og de enten doper seg eller drikker for mye. De blir foreldre i tenårene, og spiser utelukkende (digg) «drittmat»: Philadelphia cheese steaks og mac’n’cheese.

EN PAUSE MELLOM SLAGENE: Kate Winslet og Guy Pierce i «Mare Of Easttown». Foto: HBO Nordic

Winslet er politietterforskeren Mare. Hun har skarpheten som mennesker med mye sorg å bære på kan ha, og er nyskilt fra den (mer) sympatiske læreren Frank (Denman). Frank er nå forlovet med Faye (Arrington), og det ferskt lykkelige paret bor i nabohuset.

Mare lever sammen med moren Helen (Smart), tenåringen Siobhan (Rice) og barnebarnet Drew. Lillegutt er sønnen til Mare og Franks eldste barn, som tok livet av seg for to-tre år siden. Han hadde alle slags diagnoser og et narkotikaproblem, og Mare virker å ha gitt ham opp allerede da han var i live. Bestemor Helen synes for øvrig å like Frank og hans nye flamme bedre enn hun liker sin egen datter.

GRUNN TIL BEKYMRING: Kate Winslet i «Mare Of Easttown». Foto: HBO Nordic

Vi stifter bekjentskap med en rekke andre karakterer – venner, fiender, kolleger, sjefer, bekjente fra videregående, representanter for det katolske presteskapet. Ja, et par helt nye ansikter i bybildet også: Den sofistikerte, men resignerte litteraturprofessoren Richard (Pearce), hvis ene romanutgivelse ble til en TV-film med Jill Eikenberry i hovedrollen en gang på nittitallet. Samt den grønne etterforskeren Colin (Peters), som blir sendt fra sentralt hold for å holde Mare i ørene.

FREMMED I BYEN: Guy Pearce i «Mare Of Easttown». Foto: HBO Nordic

Vi kommer til å mistenkte nesten alle sammen etter tur når det gjelder de kriminelle handlingene det handler om: Jenter som er forsvunnet, antatt drept, og én jente, den unge moren Erin (Spaeny), som vi vet at er blitt tatt brutalt av dage.

Og vi bryr oss også. Det er fordi disse menneskene, og ikke minst miljøet de lever sine liv i, er så samvittighetsfullt tegnet i manuset. OK, så er den mest sentrale karakteren, Mare, langt på vei en arketype: Egenrådig, selvdestruktiv, skadet, besatt og – kanskje – briljant. Men vi tilbringer så mye tid med henne, og ser henne fra så mange sider, de gode og de dårlige, at vi uten videre tror på henne som et menneske av kjøtt og blod.

MOR OG DATTER: Angourie Rice og Kate Winslet i «Mare Of Easttown». Foto: HBO Nordic

Winslets innsats kommer til å vekke mye åtgaum hos folk som sitter i juryer, og som simpelthen elsker det når divaer de-glamoriserer seg selv og fremstår som «helt vanlige mennesker», komplett med blåsnipp-sosiolekt og ringer under øyene. Foreløpig kan vi nøye oss med å fastslå at skuespilleren er akkurat så god som det er grunn til å forvente at en skuespiller av hennes kaliber skal være, i en serie vedkommende har produsentansvar for selv.

Forsøkene på galgenhumor sitter ikke alltid like godt. Men Smart, som den rappkjeftede Helen, er en av seriens sterkeste kort. Det kan kanskje innvendes at «Mare Of Easttown», i sin iver etter å presentere oss for så mange skjebner, i perioder mister selve krimplottet en smule av syne.

BESTEVENNINNE: Julianne Nicholson i «Mare Of Easttown». Foto: HBO Nordic

Undertegnede oppfattet ikke dette som noe problem i det hele tatt. Det eneste som bekymret meg var at HBO ga meg tilgang til kun fem av syv episoder, og at det nesten ikke var til å holde ut etter det dramatiske klimakset i episode fem.

