Strømmesmell for «Skavlan» før «Senkveld»-stopp

«Skavlan» ble aldri noen strømmevinner for TV 2. Bare 1000 seere fikk med seg to av de siste programmene før jul. Nå er fremtiden usikker for talkshowet etter at «Senkveld» ble stoppet etter 20 år.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Vi er midt i en avtaleperiode nå. Hva som skjer ved neste korsvei er for tidlig å si noe om, sier programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen.

I fjor signerte Fredrik Skavlan og hans selskap Monkberry en ny toårsavtale med TV 2. Rønningen opplyser at kontraktene mellom Monkberry og TV 2 hittil er skrevet for to og to år om gangen.

Høsten 2020 varierte seertallene til «Skavlan» mellom 312.000 og helt ned i 167.000, noe som ga et snitt på 246.000. Det er lavere seertall enn hva «Senkveld» har hatt som så langt denne sesongen er blitt sett av 356.000 i snitt – og som denne uken ble tatt av skjermen etter 20 år på TV 2.

– «Skavlan» er et profilskapende program for oss – og den jobben har Fredrik Skavlan gjort godt, sier Rønningen i TV 2.

Det vakte oppsikt da Fredrik Skavlan valgte å forlate NRK og den attraktive «gullrekka» våren 2018.

– Vi var ikke i nærheten av tilbudet til TV 2. De har betalt mye mer, sa kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, til VG den gangen.

Ifølge bransjenettstedet Kampanje var det over 20 millioner kroner som skilte budene fra NRK og TV 2 i 2018.

Da mente Trygve Rønningen på sin side at Skavlans inntreden representerte et taktskifte for TV 2 Sumo, og at kanalen så store muligheter for å utvikle og utvide «Skavlan»-universet digitalt. Slik har det ikke gått.

Strømmetallene for «Skavlan» høsten 2020 som VG har fått fra TV 2 viser en stor spennvidde – fra 18.000 seere på sesongens første program – og helt ned til 1000 på to av programmene før jul. Snittet for antall strømminger pr. program for hele sesongen endte på i underkant av 8700.

– Talkshow som «Skavlan» er programmer som fanger seerne «live» – der og da. Og har liten verdi etterpå. Dermed får ikke TV-selskapene betalt for investeringer i programmer som dette i form av strømming, sier TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom til VG.

Hun slår fast at interessen for «Skavlan» er betydelig mindre enn den var i hans glansdager.

– Skavlan er nok for den trofaste seeren fremdeles relevant, men det blir altså stadig færre seere i Norge, fortsetter Massaui.

Hun påpeker at i likhet med «Skavlan» er også «Lindmo for et klassisk «liveprogram» å regne.

– Et program som heller ikke vokser nevneverdig på strømming, samtidig som de faste seere faller fra.

Massaui får følge av medie- og kommunikasjonsekspert Lasse Gimnes.

– Talkshow som «Skavlan» har vært viktige for den tradisjonelle, lineære TV-industrien. Det betyr også at det dør flere seere enn de som kommer til, sier Lasse Gimnes til VG.

Han opplever «Lindmo» som en mer relevant aktør for det norske markedet.

– Det er viktig at man forholder seg til det norske markedet og hvem som er store i Norge. Nærhet til seerne er viktig i forhold til seerutviklingen i dette tilfellet, sier Gimnes.

Marianne Massaui mener at «Lindmo» får flere «gratispassasjerer» på NRK enn det «Skavlan» gjør på TV 2.

– Vi skal ikke undervurdere den grunnmuren av seere som en allmennkringkaster som NRK har, sier hun.

Massaui mener at det samme i stor grad gjelder for «Skavlan»s seeroppslutning i på SVT i Sverige, hvor seertallene hans i fjor høst la på mellom 1 million og 1,3 millioner. Samtidig kan Skavlans produksjonsselskap notere seg for gode seertall på SVT for hans vikar, Carina Bergfeldt, denne våren. Seertall som har svingt mellom 1,4 millioner og opp til i underkant av to millioner.

Selv om talkshowet i sin nåværende form, går tøffere tider i møte vil heller ikke Lasse Gimnes avskrive denne typen programmer.

– Tradisjonelle talkshow vil sannsynligvis fortsette nedgangen. Men det vil komme nye «snakkeprogrammer». Podkast har for eksempel tatt en rolle i forhold til talkshow, sier Gimnes.

VG har vært i kontakt med Fredrik Skavlan via daglig leder Marianne Torp Kierulf i Monkberry. Vi har blant annet bedt om svar på følgende spørsmål:

I en tid hvor «alle» snakker om hvor viktig det er at et program må «strømme godt» – og alle seertall viser at det gjør ikke talkshow. Hvordan preger dette deres arbeid med Skavlan foran neste sesong?

– Seertallene for Skavlan på TV 2 i fjor høst varierte mellom 312.000 og 167.000 – hvor flere av sendingene lå under og rundt 200.000. Hvilke tanker gjør dere rundt fremtiden til Skavlan på TV 2

Hverken Skavlan selv eller Torp Kierulf har ønsket å svare på disse spørsmålene nå. Men hun skriver i en e-post til VG.

– Vi gleder oss til Skavlan-høsten starter på TV2 i september, ut over det er det ingen nyheter rundt Skavlan nå. Det er rett og slett ikke noe mer å si enn som så.