TV-VETERAN: Chris Harrison, mens han fortsatt var «sjef» for det amerikanske «Ungkaren»-konseptet. Foto: TVNORGE/FEM

Så mye skal «Ungkaren»-programlederen ha fått for å slutte

Chris Harrison (49) ble tvunget til å trekke seg, men ikke uten en solid økonomisk oppreisning.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det som først ble kunngjort som en pause for programlederen, etter rasismeanklager, viste seg å bli en permanent løsning.

Tidligere denne måneden skrev Harrison til sine 1,3 millioner følgere på Instagram at han er ferdig med konseptet etter nær 20 år som programleder for amerikanske «Ungkaren», «Ungkarskvinnen» og «Ungkaren i Paradis».

Det har siden vært spekulert kraftig i amerikanske medier om hvor stor pengesum han fikk fra TV-kanalen ABC og produksjonsselskapet Warner for å takke for seg.

Harrison selv har vært taus om det hemmelige forliket.

90 millioner

Velrenommerte Variety skriver nå at de «erfarer» at Harrison fikk nær 90 millioner kroner utbetalt. I underkant av 80 millioner av disse skal ha vært ren fallskjerm, mens det resterende var utbetaling knyttet til opprinnelig kontrakt.

les også John Legend forsvarer kona i løgn-krangel

Opplysningene er ikke offisielt bekreftet, men Variety – som melder at de «eksklusivt» har fått informasjon om forliket, hevder å ha sikre kilder.

Variety skriver at tidligere rapporter om at Harrison kunne komme til å sikre seg over 200 millioner kroner i oppgjøret, er langt fra virkeligheten.

Harrison har ikke formidlet noe mer ut til sin følgerskare, men han skrev i kunngjøringen 8. juni at han «gleder seg til å starte et nytt kapittel». Hva han skal gjøre fremover er ikke kjent.

I første omgang skal en rekke kjendiser dele på å lede den kommende sesongen av «Bachelor in Paradise» – den syvende sesongen i rekken. Blant dem er David Spade (56).