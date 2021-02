EKSPAR: Nick Loeb og Sofia Vergara, her på en prisutdeling i Los Angeles i 2013. Foto: John Shearer / TT NYHETSBYRÅN

Sofia Vergaras eks tapte kampen om befruktede egg

Nick Loeb (45) ønsker at en annen kvinne skal bære frem embryoene han og Sofia Vergara (48) frøs ned for ni år siden.

Publisert: Nå nettopp

Nå har forretningsmannen imidlertid gått på enda et nederlag i retten i Louisiana, som mener han har forsøkt å manipulere det juridiske systemet.

I rettsdokumentene, som New York Post har fått innsyn i, heter det at Loeb har bløffet når han hevder han bor i Louisiana, og at han med det har vist respektløshet og hån overfor loven. Loeb har imidlertid varslet enda en anke.

Da Vergara og Loeb brøt forlovelsen i 2014, endte det i en krangel om to nedfryste embryoer, som ble lagret i forbindelse med prøverørsbefruktning kort tid i forveien.

Før de frøs ned de befruktede eggene, skal de to ha inngått en avtale om at all fremtidig bruk skal godkjennes av begge.

Paret skal ifølge rettsdokumentene to ganger har forsøkt å bli foreldre ved hjelp av surrogatmor, uten å lykkes. Loebs ønske etter bruddet, har vært at en annen kvinne skal forsøke å bære frem embryoene, som oppbevares på en klinikk i Beverly Hills.

EKTEPAR: Joe Manganiello og Sofia Vergara på Golden Globe Awards i Los Angeles i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Det vil ikke Vergara, som halvannet år etter bruddet giftet seg med skuespiller Joe Manganiello (44). Hun har også gått rettens vei i California for å hindre at eksforloveden noensinne skal få retten til embryoene.

Loeb har helt siden det ble slutt, kjempet for å sikre seg retten til embryoene. Han har kjørt saken i to omganger i California og fått avslag.

Han forsøkte seg på nytt i Louisiana i 2019, fordi loven der betrakter embryoer som «mennesker». Han tapte første gang fordi retten sådde tvil rundt hans botilknytning til staten. Loeb anket, men har nå altså lidd et knusende nederlag.

Vergara var i mange år det største trekkplasteret i TV-serien «Modern Family». Da komiserien rundet av i fjor vår, fikk Vergara ny jobb som dommer i «America’s Got Talent».

