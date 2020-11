ISKALD: David Tennant som Dennis Nilsen i «Des». Foto: Robert Viglasky / C More / TV 2

TV-anmeldelse «Des»: Den blaserte seriemorderen

Grått, gustent og guffent.

«Des»

Britisk krimdrama i tre episoder

Premiere 9. november på TV 2 Zebra og C More

Serieskapere: Luke Neal og Lewis Arnold

Manus: Kelly Jones

Regi: Lewis Arnold

Med: David Tennant, Daniel Mays, Jason Watkins

Kvelden da han blir tatt, innrømmer den norskbritiske seriemorderen Dennis «Des» Nilsen (Tennant) tilsynelatende alt.

Han har drept «15-16» mennesker, de fleste av dem hjemløse, mange homofile. Han har kvalt dem, deretter partert likene og spylt kroppsdelene ned i toalettet. Han har kokt hoder i en kjele på kjøkkenet.

Drapsmannen er snakkesalig, og forteller med narsissistisk vellyst om sine gjerninger. Han er også en pedant. Det eneste som vipper ham av pinnen, er når noen sier noe han mener er uriktig.

BELÆRENDE: David Tennant (til venstre) og Jason Watkins i «Des». Foto: C More / TV 2

Han demonstrerer en likegyldig, blasert avstand til sine handlinger. «Hvorfor gjorde du det?», spør politikonstabelen Peter Jay (Mays) ham tidlig i serien. «Jeg hadde håpet at dere kunne forklare meg det», svarer han.

Man skulle å tro at å få Nilsen dømt, ville være en enkel sak. Det viser seg å ikke stemme. Det er vanskelig å identifisere ofrene, og gjerningsmannen hevder å ikke huske navnene. Politiledelsen har hastverk, og er flaue over det faktum at drapsmannen for noen år siden var én av dem: Nilsen var en gang politimann. Når rettsaken vel er i gang, erklærer han seg «ikke skyldig».

MELANKOLSK ETTERFORSKER: Daniel Mays i «Des». Foto: C More / TV 2

«Des» er basert på den virkelige historien om skotten Dennis Andrew Nilsen, og tar utgangspunkt i biografien om ham fra 1985, «Killing For Company», skrevet av Brian Masters. Forfatteren har en sentral rolle i TV-serien, i Jason Watkins’ skikkelse.

Epoken er begynnelsen av 1980-tallet, tidlig i Margaret Thatcher-æraen. Det er som om London er bak jernteppet – interiørene er fargeløse, bortsett fra brunt og grått, folk røyker som skorsteiner, samfunnet synes angrepet av en dyp depresjon. Ansiktene er gustne, slagne.

SERIEMORDERENS BIOGRAF: Jason Wakings som Brian Masters i «Des». Foto: C More / TV 2

«Des» er en redelig, ordentlig produksjon. Den ønsker å tegne et portrett av miseren som Nilsen sprang ut av, og unngår å skildre drapene han begikk. Omtanken den har for ofrene, er påtakelig.

Det som gjør at den utmerker seg, er skuespillerprestasjonene. Watkins som Masters, Mays som den melankolske etterforskeren Jay og fremfor alle den stadig briljante Tennant, som det belærende monsteret i sentrum. Psykopaten som alltid trodde han var smartere enn alle andre i rommet.

Publisert: 09.11.20 kl. 16:59 Oppdatert: 09.11.20 kl. 17:15

