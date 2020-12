ENKEMANN: Erling Lorentzen var gift med prinsesse Ragnhild som døde i 2012. Her er han fotografert i fjor. Foto: Marianne Thorshaug Kristiansen

Erling Lorentzen om «Atlantic Crossing»: − Skammelig

Erling Lorentzen, enkemann etter prinsesse Ragnhild, slakter «Atlantic Crossing» i et debattinnlegg i Aftenposten og kaller TV-serien «direkte grotesk».

Han mener serien gir et «dypt løgnaktig» inntrykk av historien.

– For en som deltok i krigen, og i tillegg sto nær medlemmer av kongefamilien som her portretteres på nærgående vis, er resultatet, med sine mange tendensiøse fremstillinger, blitt direkte grotesk, skriver 97-åringen.

Han hadde selv en sentral rolle i motstandsarbeidet under andre verdenskrig.

VG har vært i kontakt med Erling Lorentzens personlige assistent som opplyser at Lorentzen per nå ikke ønsker å utdype det han har skrevet.

«ATLANTIC CROSSING»: Sofia Helin og Tobias Santelmann fyller rollene som hhv. kronprinsesse Märtha og kronprins Olav. Foto: Morten Wien Solberg / Cinenord

– Løgnaktiv inntrykk

Den kjente forretningsmannen skriver at TV-serien, gjennom å legge seg tett på virkelige begivenheter med kjente historiske personer og samtidig ta seg «de største friheter», skaper et «dypt løgnaktig inntrykk av historien.»

Lorentzen, som giftet seg med prinsesse Ragnhild i 1953, viser til at kongefamilien ikke har mulighet til å gi uttrykk for sine meninger, men at han velger å ytre seg fordi han sto nær noen av dem hvis liv i serien er blitt brukt i kommersiell hensikt.

– En slik spekulativ utnyttelse av vergeløse personer i underholdningsøyemed er intet mindre enn skammelig, avslutter Lorentzen sitt korte innlegg.

– En fiksjonshistorie

Serieskaperen sier at det aldri har vært meningen å gi en nøyaktig fremstilling av hva som virkelig skjedde.

– Vi vil understreke at «Atlantic Crossing» ikke utgir seg for å fortelle sannheten om alt som skjedde med de involverte. Det er en fiksjonshistorie, som i likhet med andre historiske dramaer må fortette, forenkle og ikke minst dikte – særlig rundt karakterenes følelser og deres personlige relasjoner, sier serieskaper Alexander Eik til VG.

– Men også historien dikter dere opp?

– Vi har skrevet flere kronikker om dette, det er ikke så mye mer å si.

I en replikk på NRK avviser Eik og medforfatter Linda May Kallestein at de driver med «historieforfalskning» og hevder at de står på trygg historisk grunn.

– Selv om en del elementer ikke er historisk korrekte, er vårt mål at serien helhetlig sett skal gi et sannsynlig bilde av hendelsene. Selv om det er fiksjon, skriver de to.

– Hva tenker du om at en historisk person som er inngiftet i kongefamilien kaller serien dere har laget for «direkte grotesk» og «skammelig?»

– Kronprinsesse Märtha og kongefamiliens innsats under krigen har vært en inspirasjon for oss i arbeidet med serien. I den grad vi har hatt en agenda, har det nettopp vært å vise hvor mye de betød for Norge under krigen. Dette har vi fremlagt i flere kronikker de siste ukene, sier Eik til VG.

SERIESKAPEREN: Alexander Eik. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

Etter hver episode legger NRK ut informasjon om hva som er fakta og fiksjon.

Erling Lorentzen er ikke alene om å kritisere serien, som også har vært oppe i Kringkastingsrådet.

Blant dem som har kritisert NRK for serien, som handler om det nære forholdet mellom kronprinsesse Märtha og USAs president Franklin D. Roosevelt under annen verdenskrig, er forfatter Tor Bomann-Larsen.

Han har blant annet skrevet NRK-kronikken «Fake history, made in Norway».

– Moralsk tyngde

Bomann-Larsen mener serieskaperne har tuklet med historiske fakta og tatt seg vel store kunstneriske friheter.

– Jeg mener det samme som Lorentzen, sier historikeren og kongebiografen til VG.

– Det er veldig spesielt at Erling Lorentzen rykker ut. Det skjer ikke hver dag. Det sitter langt inne, og det tror jeg man skal merke seg, sier Bomann-Larsen og peker på at Lorentzen er direkte berørt siden han var gift med prinsesse Ragnhild.

Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha var hans svigerforeldre.

KRITISK: Tor Bomann-Larsen Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Han har moralsk tyngde og rett til å uttale seg. Det understreker også at det handler om navngitte levende mennesker, som aktiv krigsdeltager tar Lorentzen også tak i at historien er forfalsket, sier Bomann-Larsen.

Han har tidligere har reagert på at serien fremstiller det som om kronprinsesse Märtha nærmest egenhendig overtalte presidenten til å involvere USA i krigen.

– Det forsterker misbruket av levende aktører at de settes inn i en falsk krigshistorie, mener Bomann-Larsen.

Publisert: 07.12.20 kl. 18:45

