VINNERE: Mario Riera og Steffen Torgersen kom helt til Nordkapp i denne sesongen av «71 grader nord». Foto: Haakon F. Lundkvist

Mario Riera tapte på målstreken: − Ser ut som en tufs

Mario Riera tapte «71 grader nord»-finalen, men han vant en bestevenn i konkurrenten Steffen Torgersen.

Nå nettopp

– Det er helt utrolig at jeg kom meg dit, sier Steffen Torgersen (30) om seieren i «71 grader nord».

Han kjempet med nebb og klør for å komme seg til finalen, og han innrømmer at det har vært tøffe tak.

– Vi startet «71» knallhardt. Vi begynte å gå i forferdelig dårlig vær, og vi gikk i tre dager i strekk. Jeg tror det var flere enn meg som var overrasket over hvor tøft det egentlig var, forteller han.

SEIRER: Steffen Torgersen meldte seg på «71 grader nord» fordi han alltid vært interessert i natur, og da det ble slutt med ekskjæresten var konkurransen en perfekt distraksjon. Foto: Haakon F. Lundkvist

les også På «71 grader nord» med tarmsykdom: – På do 1700 meter over havet

Torgersen har høydeskrekk, og det fikk han virkelig kjenne på under konkurransen.

– Jeg hadde som mål å aldri si nei, selv om jeg var redd, og det kjente jeg på da jeg hang i Trolltinden. Det var et tidspunktet jeg merket samholdet veldig. Jeg hadde sikkert fortsatt vært i fjellveggen om det ikke var for Mario.

Torgersen, 30-åringen fra Trøndelag, ble nemlig raskt kompis med Mario Riera (22), bergenseren fra «Ex on the beach».

– Det betydde så mye å ha med Mario, og å få oppleve alt med ham. Han overrasket som motivator, konkurransemenneske og kjernekar, sier Torgersen.

Og for begge var det et stolt øyeblikk da de to kom først i mål siste finaleetappe, og sammen ble fraktet videre til Nordkapp. Der skulle vinneren kåres.

– Måtte kjempe mot tårene

I første del av finalen i «71 grader nord» er det en finaleetappe. Den skal tre deltagere fullføre hver for seg. De to som kommer først i mål skal konkurrere i klatrenettet på Nordkapp og svare riktig på en rekke spørsmål.

Yrja Oftedahl (30) fra Stavanger konkurrerte mot de to mennene i første del av finalen, men kom sist i mål og måtte si farvel til vinnersjansen.

Riera derimot briljerte.

– Jeg knuste de to andre i første del av finalen! Jeg gikk rett på og lå langt foran hele veien. Jeg har aldri gått 8,7 km så fort, og med en blytung sekk på ryggen, sier Riera.

– Jeg har aldri vært så stolt som da jeg kom først i mål den dagen. Jeg var utslitt, helt utrolig sliten. Da måtte jeg faktisk kjempe mot tårene.

FINALETAPER: Mario Riera tapte på målstreken i «71 grader nord», men han unte konkurrenten seier. Foto: Haakon Lundkvist/Discovery

les også Slutt for «Paradise»-paret

– Du vant finaleetappen, og så tapte du altså på Nordkapp?

– Jeg tror jeg ser ut som en tufs i nettet der. Er det mulig å være så maskin hele veien til Nordkapp, og så tape på målstreken sånn? spør en lattermild Riera.

Men han unte Torgersen den seieren. I episoden sier han at han alltid har vært en dårlig taper, men at han nå lærte noe nytt om seg selv – nemlig at han kan tape med et smil.

Med en gang Riera skjønte at det var Torgersen han skulle konkurrere mot, visste han at det kom til å bli beinhardt. Spesielt med tanke på spørsmålene som skal besvares på Nordkapp.

– Han er en quizmaster, og det er ikke min sterkeste side. Jeg har aldri vært skoleflink. Jeg er praktisk, men ikke teoretisk.

Finaletaper

Likevel lærte Riera mye i løpet av «71 grader nord». Blant annet ble han god på å lese kart og kompass. Det var mye av grunnen til at han kom hele veien til Nordkapp.

– Jeg lærer fort, spesielt når ting interesserer meg.

Riera er en kjent realityprofil. Blant annet har han vært med på «Paradise Hotel» og «Ex on the beach».

– Jeg har blitt kjent med å tape i finaler. Det skjedde også på «Paradise Hotel». Vi får se om det blir mer konkurranseprogram på meg! Jeg kan hvert fall ikke fortsette med disse finaletapene, sier han leende.

FEIRER: Mario Riera, Steffen Torgersen og Tom Stiansen feirer med bobler når Torgersen vinner konkurransen. Foto: Haakon Lundkvist Photography

Men det er ikke bare tap for Riera. Han har nemlig fått seg en bestekompis i Torgersen. Begge bor i Trondheim, og det er fint for Riera som studerer i byen, og ikke kjenner fullt så mange.

–Jeg har aldri vært så mye med en person som jeg har vært med Steffen siden august. Vi snakker om alt og alle, alt fra «71 grader nord», til damer, til trening og jobb. En glad og masete bergenser og en glad og masete trønder – det er en god match.

Vant 200.000 kroner

Riera har tarmsykdommen ulcerøs kolitt. Nylig var han innlagt på sykehus da tilstanden ble forverret. Nå har han fått nye medisiner, men om ikke de fungerer risikerer han å få utlagt tarm.

På «71 grader nord» med tarmsykdom: − På do 1700 meter over havet

Da var Torgersen en god venn å ha. Han besøkte nemlig Riera på sykehuset flere ganger.

– Mario har blitt litt som en lillebror, men mest kompis. Vi er sammen nesten hver dag – trener sammen, spiller spill og drikker øl, sier Torgersen.

NORDKAPP: Mario Riera, Steffen Torgersen og Tom Stiansen på Nordkapp. Foto: Haakon F. Lundkvist

les også Rekordmange så Jon Almaas vinne «71 grader nord»: Nå frister ny realitykamp

– Begge har et sykt konkurranseinstinkt, men på veien til Nordkapp var vi bare fornøyd. Det var ingen andre enn Mario jeg ville være der med. Det var nesten litt rart, for jeg var litt heldig og hadde flaks på et par spørsmål. Det kunne gått begge veier.

Nå har han vunnet 200.000 kroner og en splitter ny bil. Men hva skal pengene brukes på?

– Det er litt kjedelig, for de skal spares. Men i sommer skal bilen frakte Mario og meg til stedet der semifinalen av «71 grader nord» var, slik at vi kan gå der i litt finere vær.

Publisert: 10.12.20 kl. 21:32

Les også