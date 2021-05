TEAM: Line Andersen på vei inn i Oslo tingrett sammen med sine advokater Tron Dalheim og Jostein Jenssen. Foto: HELGE MIKALSEN

Vaktsjef i NRK hudfletter ledelsen for manglende håndtering i Line Andersen-saken

Forteller om aggressiv oppførsel fra Andersens side, som ikke fikk konsekvenser. – Ingen sjefer tok kontakt.

NRK-vaktsjef Kaj Pedersen inntok torsdag formiddag vitneboksen i Oslo tingrett, i saken mellom NRK og Line Andersen.

Andersen har saksøkt NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag.

Pedersen forteller primært om hva som foregikk under VM i skiskyting i Holmenkollen i 2016. Han er stevnet av NRKs advokater som vitne.

– Jeg kjenner jeg blir rystet fortsatt, sier Pedersen etter å ha lest opp en rekke tekstmeldinger Andersen skal ha sendt ham underveis i arrangementet.

Dagen før VM starter blir redaksjonen ifølge Pedersen «sprengt i fillebiter», og han tilskriver Andersen ansvaret for dette.

Han forteller at arbeidet de har brukt flere måneder på, og som Andersen hadde vært positiv til i ukene før, ble kraftig angrepet.

– Vi kunne egentlig skrote alt sammen, var tilbakemeldingen fra Line.

VITNET: Kaj Pedersen. Foto: HELGE MIKALSEN

Under en evaluering i etterkant forløper begivenhetene ifølge Pedersen slik:

– Vi samlet en krets som hadde vært mer involvert enn andre, og da fikk jeg vite at jeg ble angrepet der fordi jobben min hadde vært gjort for dårlig. Så tenkte jeg at mot slutten av det skulle jeg få si hvordan jeg føler det. Når jeg begynner så reiser Line seg opp og sier: «Nå holder du kjeft, eller så går jeg.»

Tilstede der var ifølge Pedersen også Janne Fredriksen, redaksjonssjef i sporten, som vitnet tidligere torsdag. Hun var da NRKs prosjektleder for skiskytingen.

– Sjefen satt der og så på og jeg tenkte at nå tar vi det, nå får det etterspill, det går ikke an å ha det sånn.

– Jævlig skuffet

Men slik ble det ikke, ifølge Pedersen.

– Jeg var utslitt, det skjedde ingenting, ingen sjefer tok kontakt, jeg hadde ikke energi til å ta det videre. Jeg hadde varslet, og var jævlig skuffet over at jeg ikke ble tatt mer på alvor.

Pedersen forteller at han i etterkant var sterkt preget av hendelsen.

– Jeg varslet prosjektlederen min og Janne om at vi hadde fått en katastrofal start, men jeg var fast bestemt på at dette løser vi.

– Jeg brukte all min kraft på å håndtere programleder og på å få gjennomført det her. Vi hadde et mål, var særdeles godt forberedt og hadde de flinkeste folkene på alt. Jeg fikk ikke noe backing fra ledelsen, og bestemte meg for at «dette må du bare løse».

VG har kontaktet NRK-direktør Thor Gjermund Eriksen og NRKs kommunikasjonsdirektør Christine Viland om kommentar til denne saken.

– Vi ønsker ikke å uttale oss så lenge saken pågår, skriver Viland i en tekstmelding.

VITNET: Berit Rekaa. Foto: HELGE MIKALSEN

I retten tidligere på torsdag fortalte også tidligere tillitsvalgt og vaktsjef i NRK, Berit Rekaa, at hun var kritisk til NRKs håndtering av Line Andersen-saken.

– Jeg kjenner ikke igjen mitt NRK i dette. Jeg er vant med at vi tar vare på hverandre og at vi løser. Er det noen som har gått over streken, vært krass på et møte, gått over streken under sending på grunn av adrenalinet så løses det raskt etterpå. Jeg har i min tid som tillitsvalgt ikke vært borti en lignende sak, sa Rekaa.

Publikum viktigst

Janne Fredriksen fortalte i vitneboksen torsdag formiddag at hun hadde sendt epost til Andersen om hvor god jobb hun hadde gjort i Holmenkollen.

Men også:

«Din evige jakt på det optimale kan være krevende for deg og de rundt.»

– Jeg følte ikke den gangen at dette ødela dette mesterskapet, men jeg ser at de tingene jeg har satt fingeren på her har dukket opp flere ganger i ettertid. Oppfattet at hun forsto og var enig i det som ble tatt opp, og at hun tok det til seg. Mener å huske at hun svarte at jeg så hele bildet.

VITNET: Janne Fredriksen, som hadde personalansvar for Line Andersen i perioden 2017–2019. Foto: HELGE MIKALSEN

Fredriksen fortalte at hun hadde brukt tid på å vurdere Andersen som programleder, fordi hun hadde registrert motstand fra deler av teamet og frykt for samarbeidsutfordringer.

– Jeg husker den vurderingen godt fordi det ble en slags diskusjon både i mitt hode og med min leder om det var det vi leverte ut til publikum som var viktigst eller om det var teamet. Jeg landet på at det aller viktigste vi leverer er det ut til publikum.

FIKK ETTERLENGTET LEDERSKAP: Ole Rolfsrud, her avbildet i annet øyemed. Foto: Trond Solberg

Journalist Ole Rolfsrud, som vikarierte som programleder for Line Andersen under sjakksendingene høsten 2019, forteller i retten om det mye omtalte sjakkredaksjonsmøtet som fant sted da.

Han understreket at dette ikke var første gang det var uro og konflikt rundt henne.

– Det var mer en kulminasjon av en kjempestor byll som har vokst seg altfor stor, sier Rolfsrud.

– Og så tok for første gang i sportens historie Egil Sundvor lederskap, og gjorde sitt for at slikt ble tatt hånd om.

VG har vært i kontakt med Rolfsrud, som presiserer at dette utsagnet ikke er ment som kritikk av NRKs sportsredaktør Sundvor. Han ønsker ikke å utdype hvem kritikken er rettet mot.

Ber partene finne en løsning

Etter at siste vitne forlater vitneboksen i Oslo tingrett torsdag, henvender dommeren seg direkte til partene i salen:

– Retten kan ikke gjøre noe med arbeidsmiljøet i Sporten. Arbeidsforholdet består jo. Og det må tas tak i på en eller annen måte.

– Det er uklart for retten hva et juridisk stempel vil gjøre; vil det være enklere eller vil det ikke være det, sier dommeren.

Hun sier videre at det har selv om det har vært forsøk på megling, vil kanskje det som nå har blitt forelagt for retten gi bedre grunnlag for å vurdere det på ny.

– Det kunne kanskje vært fornuftig å ta en fornyet vurdering om det er mulig å komme til en enighet her.