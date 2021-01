SVERMER: Brian Austin Green og Sharna Burgess, her avbildet henholdsvis i 2019 og 2018. Foto: Steven Bergman/AFF og PA Photos

Hun er Brian Austin Greens nye flamme

Brian Austin Green (47) og Sharna Burgess (35) viser for all verden at det har oppstått varme følelser.

Publisert: Nå nettopp

Brian Austin Green var sønderknust etter bruddet med Megan Fox (34), men nå ser han ut til å ha funnet lykken igjen.

«HIM», skriver danser og TV-kjendis Sharna Burgess på Instagram under et kyssebilde av seg og Green natt til tirsdag norsk tid.

Siden har det strømmet på med kommentarer fra fans og venner av Burgess som er fornøyd over at forholdet «endelig er bekreftet».

Også amerikanske People melder: «Nå er det offisielt».

Bildet er tatt på Hawaii, hvor de har feriert siden før nyttår.

Green uttalte nylig til Access Daily at han og Burgess ikke har hastverk med å definere det ferske forholdet, men at de har det fint sammen.

– Hun er en fantastisk kvinne – svært ansvarsfull, supersøt, kjærlig, lidenskapelig og morsom, sa TV-stjernen.

Definert eller ikke – Instagram-posten taler for seg, mener amerikanske medier.

Fortsatt gift

Green og Burgess ble for få uker siden introdusert for hverandre gjennom felles samarbeidspartnere.

Amerikanske Green er best kjent fra serien «Beverly Hills 90210», mens australskfødte Burgess er profesjonell danser og dommer i «Dancing With The Stars».

Green har etter bruddet med Fox brettet ut kjærlighetssorgen i egen podkast. Fox var for øvrig tidlig ute med å finne ny kjæreste – artisten Machine Gun Kelly (30).

EKSKONA: Megan Fox og Machine Gun Kelly på American Music Awards i Los Angeles i fjor. Foto: American Broadcasting Companies,

At det er anstrengt mellom han og Fox, ble for alvor tydelig da hun langet ut mot Green i november i fjor med anklager om at han forsøker å fremstille henne som en fraværende mor.

Uansett – Fox og Green er fortsatt gift på papiret. Hun søkte om skilsmisse i november i fjor, noe som resulterte i at Green senere samme dag sendte inn sin skriftlige respons på søknaden. Detaljene i dokumentene er ikke kjent.

Paret var gift i ti år og har tre barn sammen i alderen fire til åtte år.

