BONDE OG FRIER: Ronny Stokland og Borgny Berget med trygg coronaavstand under speed-daten. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

20 års aldersforskjell skremmer ikke «Jakten på kjærligheten»-frieren

Da Borgny Berget (59) så bonden Ronny Stokland (39) på TV, falt hun pladask. Heller ikke han lot aldersforskjellen sette stopper.

TV-seerne var mandag vitne til speed-daten mellom Klepp-bonden Ronny Stokland og frierne hans, deriblant Borgny Berget fra Gol.

Aldri før har det vært så stor avstand i alder mellom en bonde og en utvalgt frier i TV 2-programmets 16 år lange historie. Men da Berget så Stoklands i presentasjonen på TV tidligere i år, klarte hun ikke å la være å skrive.

– Jeg tenkte overhodet ikke på Ronnys alder. Det var kun han som person jeg ble fascinert av. Humoren og energien hans var helt enestående, sier hun til VG.

HÅPEFULL: Borgny Berget ble bergtatt av bonden da hun så ham i TV-presentasjonen. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Berget ble imidlertid advart på forhånd.

– Litt usikker var jeg. En av venninnene mine sa at jeg ikke måtte sende brevet. Men så har jeg en annen venninne som sa at jeg måtte gjøre det, ler 59-åringen.

Berget landet altså på det siste og postet brevet. Det har hun ikke angret på. Gleden var enorm da hun fikk vite at bonden ønsket å bli bedre kjent.

– Bare det å bli plukket ut, gjorde at jeg følte meg som en vinner, sier Berget.

– Ja, det er en reell aldersforskjell, men Ronny er en voksen mann. Jeg er stolt over å viste at vi damer kan falle for yngre menn uten at alderen betyr noe.

MUNTER: Ronny Stokland er en bonde med godt humør. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Ronny Stokland på sin side ble sjarmert av den uredde frieren.

– Jeg kunne ikke la være å ta henne med videre etter å ha lest brevet. Selv om jeg merket meg aldersforskjellen, så tenkte jeg «det driter jeg i», sier han til VG.

Bonden forklarer at Berget hadde mange av de kvalitetene han er på jakt etter i en livsledsager.

– Hun virket så driftig, med eget firma og greier. I tillegg er hun flott, en skikkelig friskus. Borgny er sånn som jeg vil at min partner skal være. Jeg kan ikke ha en som ligger på sofaen og drikker cola og spiser chips.

At Stokland er den i «Jakten»-historien som setter rekord i aldersforskjell, er han helt fortrolig med.

– Hvis folk vil henge seg opp i det, så vær så god. Det gjør meg ingenting. Jeg fikk en haug med frierbrev og plukket ut dem som var aktuelle for meg. Borgny var blant dem, så da valgte jeg å se forbi aldersforskjellen.

Både Stokland og Berget er glad hvis de kan åpne veier og gjøre det lettere for andre som vil gi kjærligheten en sjanse på tross av alder.

– Man skal ikke sitte og være redd for det. Finner du en som du synes er «nice», så er bare å kjøre på, mener den nye TV-bonden.

ALLE: Ronny Stokland omgitt av alle sine utvalgte friere, f.v.: Olivia Matningsdal, Borgny Berget, Ingunn Anette Smedstad, Karina Dalbak, Camilla Jensen Grinde, Gro Heidi Emilsen. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Under speed-daten på TV nevner Berget det kjente kjæresteparet Vendela Kirsebom (53) og Petter Pilgaard (40), som hun har stor sans for.

– De er så inspirerende. Et kjempekoselig par, som jeg elsker å se på TV, sier 59-åringen.

Berget får ofte høre at hun ser mye yngre ut enn hun er.

– Ofte når jeg treffer menn, tenker jeg at vi er på samme alder. Men så viser det seg gjerne at de er om lag 20 år yngre. Da blir jeg alltid sjokkert. Det er absolutt ikke sånn at jeg er ute etter en mye yngre mann, forsikrer Berget.

Coronapandemien har lagt begrensninger på TV-innspillingen. Det synes Stokland er helt greit. Da blir nemlig presset om å teste ut intimgrensene mindre.

– Da slipper jeg å elge meg inn på en frier som kanskje synes det er altfor tidlig med fysisk kontakt, sier han og ler.

Når Berget ikke jakter kjærligheten på TV, jobber hun med distribusjon av matkasser, noe som gjør at hun pendler mellom hjemstedet Gol og Bryne. Altså passerer hun kjøttbondens gård på veien.

Hvordan det går videre med de to i serien, er for tidlig å si noe om.

ÅRETS BØNDER: (F.v.) Ronny Stokland fra Klepp, Christoffer Trøseid fra Nord-Odal, Trine Turtum fra Vågå og Andreas Lillevatn fra Steinkjer. Foto: TV 2

