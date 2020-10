SENTRAL: Nasrin Khusrawi i «Norsk-ish» – i sin største rolle på TV til nå. Foto: NRK

Nasrin Khusrawi spiller rebell i «Norsk-ish»: – Vanskelig

Nasrin Khusrawi (37) spiller opprørsk alenemor i «Norsk-ish». For to og en halv måned siden ble skuespilleren selv mamma for første gang.

NRKs nye «Norsk-ish» handler om utfordringene ved å være norskfødt med innvandrerforeldre, noe iranskfødte Khusrawi kjenner seg igjen i.

Likevel var det utfordrende å tre inn i rollen. Rollefiguren Fariba er nemlig svært impulsiv og naiv, noe som fører henne ut i en rekke krevende situasjoner.

– Karakteren er veldig annerledes enn meg. Selv har jeg mer stabilitet i livet, sier Khusrawi til VG.

OPPRIVENDE: Nasrin Khusrawi, her i en heftig diskusjon med sin far i «Norsk-ish». Foto: NRK

Skuespilleren fascineres av at hun ikke forstår hvorfor rollefiguren velger å ta de valgene hun gjør.

– Fariba går veldig på akkord med normer og verdier for å komme seg et visst sted. Sånn er ikke jeg. Men selv om jeg ikke forsto henne, så måtte jeg rettferdiggjøre hennes handlinger, forteller Khusrawi.

– Det var vanskelig, og jeg gjorde det med skrekkblandet fryd. Spesielt interessant var det jo fordi jeg har bakgrunn fra samme land.

KRYKKER: Nasrin Khusrawi spilte fotball og skadet seg to dager før TV-innspillingen. – Jeg stilte på sett med røket korsbånd, sier hun. Foto: PRIVAT

Khusrawi mener det er en berikelse å være flerkulturell, men kjenner likevel på en viss nostalgi – en følelse hun måtte tørre å dykke ned i.

– Her måtte jeg erkjenne at jeg ikke bare er en skuespiller i en rolle, men at jeg er iransk. Det krevde grundig selvrefleksjon. Jeg måtte virkelig erkjenne at jeg hverken er helt norsk eller helt iransk.

TV-TRIO: Fariba (Nasrin Khusrawi), Amrit (Ravdeep Singh Bajwa) og Helin (Selda Ekiz) under 17. mai-feiringen i «Norsk-ish». Foto: NRK

Skuespilleren, som er vokst opp i Oslo, var bare fem år da hun kom til Norge.

– Selv om jeg har norsk stefar og har gått på speideren, korsang og fotball som andre norske barn, er jeg aldri noe fullt og helt, bare stykkevis og delt, sier hun og siterer Ibsen.

«Norsk-ish» har fått ros fra anmeldere.

«Innsiktsfullt og morsomt om å være født norsk. Og samtidig ikke være norsk», skrev VGs anmelder og ga serien terningkast 5.

– Det er fint når man får anerkjennelse, sier Khusrawi, som håper NRK vil gå for en sesong til. Det er foreløpig ikke bestemt.

MORSROLLE: Nasrin Khusrawi som alenemoren Fariba i TV-serien. Foto: NRK

Serien har i skrivende stund et seertall på 422.000 i snitt, strømming inkludert. Nærmere 550.000 har så langt sett første episode.

På flukt som femåring

Mens Fariba i «Norsk-ish» tyr til ytterpunkter fordi hun ikke blir sett og anerkjent av sine nærmeste, har Khusrawi en god ballast.

– Jeg husker mye fra Iran, og fra reisen som mamma som politisk flyktning gjorde alene med broren min og meg. Vi hadde mellomstasjon i Afghanistan. Tenk, for en kvinne å gjøre det i 1989 ... Reise alene fra et land med ikke-eksisterende likestilling. Pappa var allerede i Norge.

FAMILIEDRAMA: Fariba (Nasrin Khusrawi) rundt middagsbordet med (f.v.) Massi Taghipour, Adrian Borhani og Hamza Agoshi. Foto: NRK

Livserfaringen har gjort Khusrawi fryktløs. Hun sier at det ikke nødvendigvis handler om å være så tøff, men mer om å handle på tross av frykt.

– Vi er alle i samme båt og bør ikke begrenses i møte med andre mennesker og kulturer. Gjennom mye av oppveksten bygget jeg gode relasjoner til eldre naboer og lærere. I motsetning til Fariba, som ikke har noen å sparre med.

Nasrin Khusrawi (37): Skuespiller, utdannet ved Statens Teaterhøgskole.

Aktuell i «Norsk-ish» på NRK.

Ellers mest kjent fra en rekke teateroppsetninger på Nationaltheatret, Riksteatret, Oslo Nye Teater, Kilden m.fl.

Samboer og nybakt mamma.

Født i Iran, oppvokst i Oslo. Vis mer

Foreldrene ble skilt da Khusrawi var liten. Hun berømmer begge for at de ga sin nysgjerrige og søkende datter frihet. Khusrawi er for eksempel konfirmert borgerlig.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at jeg ikke har noen tro, men jeg har ikke en tradisjonell tro. Jeg er tilhenger av at man skal få velge selv.

Khusrawi mener «Norsk-ish» viser hvor viktig det er med dialog mellom innvandrerforeldre og barn, for at de ikke skal gli bort fra hverandre.

– Men for en som har referanse fra Iran for 30 år siden, kan den innsikten koste mye.

MORGENBAD: Nasrin Khusrawi på Tromøya i Arendal, der hun ferierer med svigerfamilien. Foto: PRIVAT

Privat er Khusrawi nybakt mamma til en jente på to og en halv måned. «Norsk-ish» ble spilt inn før graviditeten. Mens Fariba har en strevsom tilværelse som alenemor, er Khusrawi samboer med Aftenposten-journalist Andreas Bakke Foss (38).

– Jeg er heldigvis godt etablert med den beste medsammensvorne jeg kunne få, smiler hun.

På spørsmål om hva som er viktig for henne i mammarollen, svarer Khusrawi:

– Jeg ønsker å være en mor som lytter til barnets behov og ikke de referansene jeg selv har. Og så vil jeg at det skal være rom for å snakke om alt. At hjemmet er den tryggeste arenaen. Og så skal jeg ikke ha for mange ambisjoner på vegne av barnet. Det har verden for øvrig.

HUMOR: Fariba (Nasrin Khusrawi) og Helin (Selda Ekiz) fjerner barten i «Norsk-ish». Foto: NRK

Khusrawi har fått positive reaksjoner på «Norsk-ish» fra kjente og ukjente.

– Blant annet fra jenta med hijab i kassa på butikken. Det er givende å møte et menneske du ellers aldri ville møtt, som sier «takk» og «endelig» – og at de kjenner seg igjen.

Hun roser serieskaperne Bahareh Badavi (40) og Melike Leblebicioğlu (34) for å være modige.

– Det krever mye erkjennelse på godt og vondt av disse to unge kvinnene fra Iran og Tyrkia.

2012: En 29 år gammel Nasrin Khusrawi i forbindelse med «Peter Pan» oppsetning i Frognerparken. Foto: Roger Neumann, VG

En annen stor forskjell på Fariba og Khusrawi, er at Fariba nærmest bor på mobilen og sosiale medier.

– Jeg prøver å poste litt en gang iblant, men ellers er jeg ganske ukul på det området, ler Khusrawi.

Særlig fra sin far har hun lært verdien av egne refleksjoner.

– Viktige idealer er å stå opp hvis noen blir urettferdig behandlet. Og å leve bærekraftig. Jeg har ikke dyre vaner, og kjøper ikke mye nye klær til barnet. I stedet har jeg arvet veldig mye, sier hun.

– For eksempel har barnet vårt brukt en bøtte fra Ikea til å bade i til nå. Nå innser vi at den begynner å bli litt liten, ler Khusrawi.

«NORA»: Nasrin Khusrawi spilte hovedrollen i «Et dukkehjem» på Kilden i Kristiansand i 2017. Foto: PRIVAT

37-åringen har figurert på mange av landets største teater, blant annet som Nora i «Et dukkehjem».

– Teater har en spesiell plass i hjertet. Samspillet med publikum er uovervinnelig. Men jeg skal på en «hemmelig» TV-jobb allerede i november, opplyser Khusrawi.

Noen lang svangerskapspermisjon blir det altså ikke.

Publisert: 08.10.20 kl. 11:04

