Alexandra Joner ny i «Bloggerne»

Alexandra Joner er nykommer i den femtende sesongen av «Bloggerne» til høsten. I forkant av forrige sesong av kritiserte hun TV 2 ledelsen for

I tillegg er også Sophie Elise Isachsen, Emma Ellingsen, Eveline Karlsen, Monica Nyhus og Iselin Guttormsen med i den nye sesongen.

- I løpet av sesongen får man møte både familie og venner. De har jo gjort meg til den jeg er i dag - så kanskje det er med på å gi en forklaring på hvorfor jeg er som jeg er, avslutter Joner.

- I løpet av sesongen får man møte både familie og venner. De har jo gjort meg til den jeg er i dag - så kanskje det er med på å gi en forklaring på hvorfor jeg er som jeg er, avslutter Joner.

Nykommer i «Bloggerne», Alexandra Joner, har de siste årene fått mange følgere på Instagram og Youtube, hvor hun deler både sminkevideoer og glimt fra sin fargerike artistkarriere.

I tillegg til å være sanger, jobber som fotograf, programleder og skuespiller. Privat har hun både samboer, hund og et bonusbarn. Alexandra er litt ekstra i alt hun gjør og lever et liv mange bare kan drømme om. I «Bloggerne» blir vi med i platestudio, på fotoshoots, når hun spiller i sin første norske spillefilm og når det holdes baby-shower for hunden.

-Alexandra Joner er et multitalent med mye energi og mange jern i ilden. Hun har mye å tilføre og nå gleder vi oss til å bli bedre kjent med henne i «Bloggerne», sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Det blir en fartsfylt sesong i «Bloggerne» - en fargerik sesong med sterke følelser, komikk og livets mange opp- og nedturer.

«Bloggerne» følger Emma Ellingsen som tar det store steget og flytter ut av mor og fars trygge hjem og inn i en liten leilighet i Oslo. Emma har endelig fått en dato for sin kjønnskorrigerende operasjon og går noen svært spennende måneder i møte. Vi får følge henne før og etter operasjonen.

Starten på 2021 ble ekstra utfordrende for Sophie Elise som ble kåret til årets Gullbarbie av Press (Redd Barna Ungdom). I «Bloggerne» snakker hun ut om kåringen og følelsene rundt den. Vi får også ta del i en sårbar prosess når hun undersøker sin egen fruktbarhet, og følger henne og kjæresten Kasper gjennom et hektisk halvår.

Iselin Guttormsen har på kort tid befestet seg som en av landets mest frittalende sexologer. Nå åpner hun egen praksis og vi får ta del i det neste steget på karrierestigen. Iselin driver fortsatt en av landets største podcaster og sjonglerer en stadig mer fartsfylt karriere med livet som småbarnsmor og samboer.

Monica og ektemannen Chris tar med seg de fire barna og flytter fra det trygge Sørlandet til Oslo - midt i den tøffeste fasen av pandemien. Vi får følge det modige valget og prosessen, og ikke minst oppturene og nedturene underveis. Paret har store drømmer og masse pågangsmot og vi får et innblikk i livet bak fasaden hos en småbarnsfamilie litt utenom det vanlige.

Skiens-jenta Eveline ble for alvor kjent gjennom forrige sesong av «Bloggerne». Denne våren har hun sin mest hektiske periode noensinne, med store samarbeid for merker som Caia og Saffira. Eveline gjør alt selv - helt uten management eller et influenserbyrå i ryggen. Nå skal hun også bygge sin egen drømmebolig i Skien og i «Bloggerne» får vi bli med når mange utfordringene dukker opp på veien.