Kringkastingssjef etter Israel-kritikk: − Ingen tvil om at dette var over grensen

Kringkastingsrådet har mottatt 527 klager etter at programleder Shaun Henrik Matheson langet ut mot Israel i radioprogrammet «Shaun» på NRK P13. Nå beklager underholdningssjefen.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK. Deres oppgave er å drøfte og uttale seg om innholdet på kanalen.

På årets første møte i Kringkastingsrådet torsdag ble klagene tatt opp.

I programmet gikk programleder Shaun Henrik Matheson ut mot Israel, blant annet i forbindelse med coronavaksinen.

«Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket», sa programlederen om Israels vaksinasjonsprogram, ifølge Medier24.

– Deler av innslaget på tirsdag var dessverre innenfor definisjonen av antisemittisk. Dette beklager vi sterkt, sier underholdningssjef Charlo Halvorsen.

Halvorsen sier at programformen til programmet på P13 er annerledes enn det som er vanlig på NRK.

– Underholdningen ligger ofte i det veldig overdrevende bruk i engasjement og ordbruk, forklarer han.

– En slik programform innbyr til sterke utbrudd og overdrevet situasjoner med fare for å gå for langt. Rett og slett gå feil. Det skjedde i programmet på tirsdag forrige uke, sier Halvorsen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at det ikke er noe tvil om at dette var over grensen.

– Det er ikke noe tvil om at dette berettiger og nødvendiggjør en så tydelig beklagelse som Charlo Halvorsen har kommet med.

Takker for rask reaksjon

Medlem i kringkastingsrådet, Kathrine Kleveland, takker NRK og Charlo Halvorsen for en rask reaksjon

– Jeg håper virkelig at vi slipper å få noe lignende av dette igjen, sier hun.

– Takk for rask reaksjon. Tydelig reaksjon, og etter min mening riktig reaksjon når det først skjedde.

— Avpublisering var det eneste riktige

Episoden er nå avpublisert fra NRK sine plattformer. Det mener kringkastingsrådets medlem Liv Iger Somby var det eneste riktige å gjøre.

— Når jeg leser teksten av det som har blitt sagt i NRK sitt radioprogram så er det nesten enda verre. Når man ser på hva programlederen prøver å formidle til de som lytter, sier hun.

Somby sier at hun er enig med andre som har sagt at utsagnet er særdeles grovt.

– På tide å avvikle NRK

Blant dem som reagerte på tiraden, var stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).

– Det er på tide å avvikle NRK, sa Amundsen til VG forrige onsdag.

Amundsen uttalte at han mener kanalen fronter Israel-hat og jødehat:

– Vi ser at NRK har en sosialistisk propaganda gående. Del dem opp, selg dem i biter. Det er den beste løsningen.

I tillegg til klagene til Kringkastingsrådet har Med Israel for Fred, sammen med syv andre Israel-organisasjoner, politianmeldt innslaget, ifølge NTB.

Stor klagebunke med saker

Kringkastingsrådet hadde en stor klagebunke å ta tak i torsdag. De diskuterte blant annet også selvmord som tema i Rådebank, quiz om bruk av narkotika, og sangen «Fy faen» i Maskorama.

At Resett-redaktør Helge Lurås ble invitert til programmet «Debatten» ble også tatt opp. Debatten førte blant annet til at programleder Fredrik Solvang deaktiverte sin twitter-konto.

Ifølge Kampanje var det kommet inn 123 henvendelser til Kringkastingsrådet om Resetts deltakelse i debattprogrammet, der Resett-redaktør Helge Lurås deltok i en duell med Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

NRK mente det var viktig å ha med Resett med tanke på Vær Varsom-plakatens punkt om samtidig imøtegåelse.

Både Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb var blant rådsmedlemmene som støttet NRK i saken.

Forfatter og rådsmedlem Bushra Ishaq var imot at Lurås ble invitert til Debatten.

– Problemet mitt handler om retningen NRK går når redaktøren rettferdiggjør ikke bare Resett, men også aktører som Document.no, på bakgrunn av helheten i det disse formidler og verdigrunnlaget disse står for, sa Isaq, som opplyste at hun har opplevd personangrep fra aktører som støtter Resett etter at hun har deltatt i debatter på NRK.