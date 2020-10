SÅ FINT AT ALLE KUNNE KOMME: Deltakerne i «Familiens ære». Bak, fra venstre: Petter Thoresen, Patrick Thoresen. Midten: Bjørn Maaseide, Kathinka Maaseide, programleder Kjetil André Aamodt, Mia Svele, Bent Svele Foran: Kathinka Haltvik, Trine Haltvik, Odd-Bjørn Hjelmeset, Lars Agnar Hjelmeset, Trine Hattestad, Julie Hattestad. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Familiens ære»: Arvelig belastet

Hjelp, vi må på konkurranse-reality!

«Familiens ære»

Norsk konkurransereality i åtte episoder, premiere NRK 2. oktober

Programleder: Kjetil André Aamodt

Med: Patrick og Petter Thoresen, Mia og Bent Svele, Birgitte og Bjørn Maaseide, Kathinka og Trine Haltvik, Julie og Trine Hattestad, Lars-Agnar og Odd-Bjørn Hjelmeset

Alt tyder på at TV 2 skal gå i gang med andre sesong av sin «Landskampen» om en uke – trass i den leie blæsten rundt den ene programlederen. Og «Mesternes mester» er ikke tilbake på NRK før i 2021.

Hva skal statskanalen, med sin gullrekke og alt, i mellomtiden gjøre for å mette folkets sult etter konkurranseorientert «reality» med livs levende idrettskjendiser i hovedrollene? Et lyst hode har tenkt: Hva med å lage en konkurranseorientert «reality» med livs levende idrettskjendiser i hovedrollene?

FAR OG SØNN: Petter (til venstre) og Patrick Thoresen i «Familiens ære». Foto: NRK

Som sagt, så gjort. Man kvier seg for å kalle «Familiens ære» en nyvinning, men cluet er i alle fall at to mennesker som er i familie, utgjør de seks lagene. Det kunne vært mor og sønn, for eksempel. Men i sesong 1 får vi nøye oss med mor/datter-, far/datter og far-sønn kombinasjoner. Nærmere bestemt disse:

Sønn Patrick og far Petter Thoresen (begge ishockey). Datter Mia og far Bent Svele (håndball). Datter Birgitte og far Bjørn Maaseide (volleyball, sandvolleyball). Datter Kathinka og mor Trine Haltvik (håndball). Julie og Trine Hattestad (henholdsvis håndball og friidrett). Sønn Lars-Agnar og far Odd-Bjørn Hjelmeset (langrenn og friidrett ganger to).

MOR OG DATTER: Trine (til venstre) og Julie Hattestad i «Familiens ære». Foto: NRK

Disse skal altså konkurrere sammen to og to, mot de andre, også to og to, i alt fra kassehopp (pes) og sparkesykkelskyting (tjo-hei!) til kulestøt (urk) og presisjonskast fra ziplinen i Holmenkollen (gisp). Det er disipliner som sorterer et par hakk over selskapslekene vi vanlige dødelige holder oss med på en middels 17. mai. De krever utholdenhet og kondisjon. Men de skal også helst være litt gøyale.

Det er de. Litt gøyale. Men de er sjelden spennende, og til tider ganske kaotisk filmet og klippet. Kall meg en krakk: Sekvensene i «Familiens ære» som fungerer best, og har mest energi, er famileportrettene, innspilt på forhånd i deltakernes ringe boliger. (Stryk «ringe» når det kommer til Maaseide-klanen. Du vil tro du er kommet til Blake og Crystal i «Dynastiet». Volleyballdynastiet!)

FAR OG DATTER: Bjørn og Kathinka Maaseide i «Familiens ære». Foto: NRK

Programleder Kjetil André Aamodt er så laidback at man frykter at han skal falle bakover, og foretar sine «hva føler du nå?»-intervjuer med den sjarmerende klønetheten til en mann som synes det er lettere å småprate enn å avhøre, og hyggeligere å bare være med på moroa enn å lese fra teleprompter. Hvem synes ikke det?

PROGRAMLEDER: Kjetil Andre Aamodt i «Familiens ære». Foto: NRK

Aamodts sympatisk halvkomatøse utstråling overlater mye til gjestene. Så det er godt at et par av dem er pratsomme, i særdeleshet far og datter Svele og far og sønn Hjelmeset. Bent har det i kjeften. Og Odd-Bjørn er lunt underholdene. Han kunne vært en figur i en Kjell Aukrust-historie.

FAR OG DATTER: Bent og Mia Svele i «Familiens ære». Foto: NRK

Det er ikke akkurat inspirert TV. Det må jeg si. Og det er, etter de to episodene VG har fått se, ingen grunn til å tro at vi sitter med en fremtidig «Gullrekka»-klassiker i fanget.

Men vi er jo et «fengslet publikum» om dagen. Ikke kan vi gå ut og ikke kan vi treffe folk. Så seertallene kommer nok til å bli brukbare.

