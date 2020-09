EN GLAD GUTT: James Comey (Jeff Daniels) beundrer sitt eget organisasjonskart. Foto: HBO

TV-anmeldelse «The Comey Rule»: E-postmannen ringer alltid to ganger

Den litt kjedelige historien om da FBI vant valget for Donald Trump.

«The Comey Rule»

Amerikansk miniserie i fire deler

Med: Jeff Daniels, Brendan Gleeson, Holly Hunter, Michael Kelly m.fl.

Regi: Billy Ray

Premiere på HBO mandag 27. september

Det er et passe ironisk sammentreff at HBO/Showtime sin dramatisering av James Comeys memoarer har premiere samme dag som New York Times avslører Donald Trump sitt forhold til inntektsskatt.

Ironisk fordi Comeys bok «A Higher Loyalty» handler om å gjøre det riktige og sanne, uansett hvilke konsekvenser det får. Og hans tilnærming til sannheten endte opp med å gjøre FBI til en aktør i valgkampen. For å si det mildt.

Mange vil til og med hevde at James Comey egenhendig avgjorde presidentvalget i 2016, idét han gjenåpnet etterforskningen av Hillary Clintons e-poster knappe to uker før valgdagen. Ikke fordi han ville at FBI skulle påvirke en valgseier, men fordi han ville gjøre det riktige.

STAMPER?: Nei, det er ikke Doug Stamper (Michael Kelly), det er Andrew McCabe (Michael Kelly) Foto: HBO

I dramatiseringen framstiller Jeff Daniels ham som speidergutten Comey vil være. En jovial kar som stiller seg bakerst i kantinekøen og småsnakker med uvitende ansatte. Som reiser rundt og sjarmerer samtlige av de 37.000 som jobber i FBI. Og bruker punktum i tekstmeldinger, selv de med ett ord. Særlig visuelt lik er Daniels ikke, men det gjør ingenting. Brendan Gleeson ligner enda mindre på Donald Trump, men har jobbet mye med s-ene.

Litt forvirrende er at Michael Kelly, som gjorde Doug Stamper i House of Cards, fått rollen som nestkommanderende Andrew McCabe. De ligner heller ikke på hverandre. Holly Hunter gjør en god Sally Yates. Resten er en sammenklippet mikstur av virkelige nyhetsinnslag og dramatiserte møter.

Regissør Billy Ray har tidligere tolket andres dystopier i «Hunger Games» og «Terminator: Dark Fate». Her beveger han seg inn i en fortelling som er mye mørkere enn begge to, og klarer ikke helt å gi et videre perspektiv enn å fortelle hva som skjedde. Han er ikke rettferdig harm som Adam McKay i «Vice. Men mangler også avstanden til for eksempel Ron Howard i «Frost/Nixon».

ED: Donald Trump (Brendan Gleeson) på sin første dag som president. Legg merke til folkemengden. Foto: HBO

Comey står derimot steilt, med et skjevere og skjevere smil.

Slik blir han slags Ibsen-karakter, i sitt eget forvirrede drama, der han ikke klarer å ta inn over seg hvordan handlingene hans påvirker og endrer samfunnet før det er for seint. At uansett hva han gjør, så vil ikke FBI klare å være den nøytrale parten de er ment å være. Merkelig nok er han mer opptatt av dette når det lusker russere i Trump-buskene. Og uansett tviholder Comey på sitt dogme om at tiltro og tillit til FBIs intensjoner er deres viktigste formål.

Det har han selvsagt helt rett i. Det som serien prøver å få fram, men på ingen måte mestrer, er hvordan svak og tilnærmet naiv ledelse fra Comey gjorde at sannheten kom fram for sent, for klønete og generelt til ulempe for hele nasjonen.

«We’re gonna be okay. America’s gonna figure this out», påstår han en stund etter valget. Mon det.

Anmelderen har sett hele serien.

Publisert: 28.09.20 kl. 20:51

