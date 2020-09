KJENT: André Ingoldstad (var med i Paradise Hotel 2017) er singel-singel, og danser med Michelle Flygel (er med i «Singletown») som egentlig er i et slags forhold med Mathias. Foto: DPLAY

TV-anmeldelse «Singletown»: Par i sviktende hjerter

Hvem skulle trodd at singellivet var så stusslig?

«Singletown»

Norsk realityserie

Programledere: Daniel Louis Olsson og Pierre Louis Olsson

Premiere på Dplay 17. september

Sendes tirsdag og torsdag

«Singletown» samler fem relativt unge par som ikke er helt sikre på om de vil fortsette samlivet. Derfor lar de seg blande med andre som er i tilsvarende tvende sinn om egen sivilstatus i Oslo sentrum en måned.

Ja, det er et TV-konsept basert på den eldgamle Facebook-statusen «It’s complicated». Selv om Dplay selger det inn som om det var «Temptation Island in the City».

Her får vi fem kjærestepar, spredd i alder fra 19 til 34. Der flere egentlig ikke virker åpne for å bryte fullstendig, men later som om de gjør det slutt for kameraene sin skyld. Noen introduserer seg med at de har et tulleforhold. Ikke som i at forholdet tuller, men at de er tullete.

Med unntak av første par ut: Mathias og Michelle. Ifølge seg selv utrolig, utrolig glade i hverandre, og sammen nesten hver eneste dag. Men de er ikke kjærester.

SKÅL, GJENGEN: Høy flaskeføring i den ene suiten i «Singletown». Foto: DPLAY

Mer troverdige er «kjendisparet» Jenny og Emil, som møttes på årets innspilling av Paradise Hotel. De har vært sammen hver eneste dag siden de kom tilbake. Emil savner ingenting fra singellivet. Jenny savner å bare tenke på seg selv, og ikke ta hensyn til noen andre.

De tre andre parene virker å ha gått gjennom flere motvillige «kom igjen, det blir gøy»-øyeblikk. Enkelte griner. Andre sier at det er lov å kysse, så lenge man ikke bryter den - hittil ukjente - treminuttersregelen.

Parene splittes og fordeles på to suiter i Sørengaområdet. Så skal de fristes med den uslåelige kombinasjonen av fri alkohol og frie, single mennesker som strømmer inn på fest til lands og til vanns (blant annet flere kjenninger fra «Paradise»).

Det kunne blitt artig. Om flere av deltakerne hadde vært mer påskrudd i replikker og handlinger. Her er såvidt programlederne på.

Å NEI: Jenny (også kjent fra «Paradise Hotel) og Mathias Luther (eksen til Michelle) blir TV-oppdatert på hva som skjer i den andre suiten. Foto: DPLAY

De svenske brødrene Pierre Louis Olsson og Daniel Louis Olsson, kjent fra både «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach», er hyret inn som loser i singellivets gleder. I de to episodene som har vært tilgjengelig, fungerer de primært som budbringere for neste fest. Den lovede innsiktskompetansen disse guruene skal ha i hvordan mestre livet som ny-singel begrenser seg til generelt vissvass som «nyt tiden» og «ha det gøy».

De kunne gjerne lagt til «ikke tenk for mye». De eneste deltakerne som fungerer her er selvsagt de som ikke overtenker konsekvensene. De er det dessverre altfor få av.

Hovedsvikten er at de fleste parene ikke virker særlig interessert i å gjøre det slutt i utgangspunktet, men veldig interessert i å gå på gratisfylla i en måned. Det er en ærlig sak. For de som er moralsk indignert av hele grunnpremisset er det gode nyheter.

Men det blir ikke godt, gøyalt eller interessant reality-TV av slikt.

Det blir bare singel-livet slik det oppleves for de fleste: Tomt - og smått desperat.

Anmelderen har sett de to første episodene

Publisert: 17.09.20 kl. 08:30

