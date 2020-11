FREDAGSHYGGE: Disse møtes i kveldens «Hver gang vi møtes: Jubileum» på TV 2, Fra venstre: Inger Lise Rypdal, Odd Nordstoga, Eva Weel Skram, AdmiralP. På høyreside av bordet: Jonas Fjeld, OnkelP, Silja Nymoen og Tshawe Baqwa Foto: vegardphoto.com

VG anmelder «Hver gang vi møtes: Jubileum» låt for låt

Det er klart for et nytt veteran-møte i «Hver gang vi møtes». VG anmelder som vanlig låt for låt. Men uansett hvor terningen lander for Inger Lise Rypdals del, blir dette hennes store kveld.

Under lupen til VGs anmelder Marius Asp er foruten Inger Lise Rypdal som er nest sist ut i kveld, OnklP, Jonas Fjeld, Eva Weel Skram, Tshawe Baqwa og Odd Nordstoga & Silya som synger sammen for anledningen.

For Inger Lise Rypdal (70) ante ingenting da kulturminister Abid Raja (45) gjorde sin entré midt under middagen i «Hver gang vi møtes» denne kvelden. I et helt spesielt ærend

Han skal overrekke kongens fortjenstmedalje – og den som står i sentrum for begivenhetene, vet ingenting. – Surrealistisk, sier Inger Lise Rypdal.

Snart ni år etter første sesong av «Hver gang vi møtes» lader TV 2 opp til seriens tiende runde med en «jubileumssesong», hvor 29 tidligere deltagere dukker opp på ny for å hedre kolleger med coverversjoner.

Kveldens utgave av «Hver gang vi møtes: Jubileum» er epsiode tre av åtte totalt som skal sendes før jul.

Publisert: 20.11.20 kl. 19:56