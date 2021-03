GRÅTT: Glenn Branson (Richie Campbell) og Roy Grace (John Simm) i et stille øyeblikk i et grått Brighton. Foto: ITV / NRK

TV-anmeldelse «Grace»: Mutt snåsa-entusiast

Stødig, men overraskende spennende ny britisk krimsæring.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Grace»

Britisk krimdrama i to filmer

Med: John Simm, Silas Carson, Richie Campbell, Alexander Cobb, Rakie Ayola m. fl.

Premiere på NRK TV fra fredag 26. mars og på NRK1 mandag 5. april

Roy Grace er politietterforskeren alle liker. Eller i alle fall respekterer.

Etter et noe merkelig, men vellykket oppheng i det overnaturlige, har han blitt overført til cold case-avdelingen. Da snakker vi ikke overnaturlig av den magiske typen, mer en nesten besnærende tillit til en lokal snåsakar. I tillegg gikk kona ut døra for seks år siden, uten å si noe om hvor hun skulle.

Grace snubler sånn sett lett framover i både karriere- og kjærlighetslivet.

Når han nå aktivt trekkes inn i en aktiv forsvinningssak, er det fordi denne trauste særingen evner å stille de riktige spørsmålene, til de riktige folkene. Spesielt i et uoversiktlig virak av en sak, der utgangspunktet er et utdrikkingslag for rike gutter med for mange penger, som ikke gikk helt etter planen.

Det gjør heller ikke denne historien.

INTERNETT: Den ene personen med nett-tilgang på politikammeret blir også den mest populære i «Grace». Foto: NRK

Den første halvtimen er dørgende ordinær. Til det punktet at man egentlig vurderer å skru av.

Så skjer en passe uventet vri som både snur tempoet og hvem som er hvem fullstendig. Sannelig skjer ikke dette flere ganger til. «Grace» viser seg å skjule et smart, velfungerende manus der man ikke klarer å gjette konklusjonen.

I alle fall ikke før den er så åpenbar at det er bare den sedvanlige opprydningen, innehentingen og pågripelsen igjen. Da er den tilbake i sitt trauste ordinære jeg igjen.

Bøkene om Roy Grace har for lengst gjort forfatter Peter James til en suksess, men ikke vært filmet tidligere. John Simm er en av disse stødige britiske skuespillerne man alltid husker har gjort en god jobb. Men som ikke stikker seg fram nok til at man tror han skal få muligheten til å bære en hovedrolle. Det var en grunn til at han spilte New Order-vokalist Bernard Sumner i «24 Hour Party People», for å si det slik.

ÅSTED BRIGHTON: Korrekt oppkledd åstedsbefaring med Glenn Branson (Richie Campbell) og Roy Grace (John Simm). Foto: NRK

Her står han likevel lengst fremme, og tilfører den litt keitete, men genialt underfundige Roy Grace en form for tilbaketrukken menneskelighet. Som gjør at man tror på ham som både person og politimann.

Fint og gråblått filmet, i et usedvanlig overskyet Brighton. Nesten som en parodi på seg selv, med tunge bølger og luftige kjøringer. Russell Lewis, som har gjort bøkene om til film, har også vært involvert i både vanlige manus om Inspektør Morse, samt den passe vellykkede forløperen til Inspektør Morse, «Endeavour». Det er sånn sett mer overlappende trekk mellom Morse og Grace enn den klingende rytmiske navnelikheten.

Framdriften baserer seg til tider litt for mye på papiraviser. Den personlige historien om denne kona som aldri ga lyd fra seg igjen gis forunderlig lite dybde og interessant bakgrunn. Vennskapet og partnerskapet med Glenn Branson (Richie Campbell) framstilles ryddig, men ikke spesielt glødende.

Men det kommer flere episoder av dette. Det bør vi alle se fram til.

Anmelderen har sett første episode.