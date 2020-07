Politiet frykter at Naya Riveras kropp aldri vil bli funnet

Håpet om å finne den savnede TV-stjernen (33) i live, skal være ute. Nå dreier søket seg om å finne Naya Riveras kropp i innsjøen Lake Piru.

Det er en krevende jobb for letemannskapene, som for fjerde døgnet på rad leter etter «Glee»-skuespilleren etter det som nå betraktes som en drukningsulykke.

Blant annet er det svært dårlig sikt i vannet.

– I akkurat denne innsjøen, og i dette spesielle området, er det masse trær og planter under vann, som man lett kan hekte seg fast i. Det gjør det utrygt for dykkerne, og søket blir mye mer komplisert, uttalte sheriffen i Ventura County, Kevin Donoghue, til pressen før helgen.

– Hvis kroppen har satt seg fast i noe under vann, kan det være at den aldri kommer opp igjen. Vi vet ikke, sa han ifølge E! Online.

Politiet gikk torsdag ut med en pressemelding, der de skrev at søket nå har gått fra å være en redningsaksjon til å bli et søk etter kroppen. De regner det for sannsynlig at 33-åringen er død som følge av en tragisk ulykke.

PRESSEKONFERANSE:Sheriff Kevin Donoghue i prat med pressen på stranden ved innsjøen. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Riveras fire år gamle sønn Josey Hollis ble funnet alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen sør i California onsdag. Da hadde det gått litt over tre timer før mor og sønn la ut på båttur.

Like før hadde Rivera postet rørende bilde av seg og sønnen på Instagram: «Bare oss to».

Fireåringen, som er fysisk uskadet, forklarte politiet at «mamma skulle svømme, men at hun aldri kom opp igjen». Gutten skal ha forklart, ifølge politiet, at han selv også var i vannet for å svømme, men at han klatret opp i båten igjen da moren forsvant.

MOR OG SØNN: Naya Rivera og Josey Hollis på en filmpremiere i Los Angeles i fjor. Foto: GREGG DEGUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge redningsdykker Max O’Brien har de for det meste kun 30–60 centimeters sikt ned i vannet. Bare enkelte steder har de opptil halvannen meter sikt.

– Det er mye vekster der nede fra da vannstanden var lavere, så vi graver oss gjennom og leter langs en veldig rotete bunn. Vi må for det meste bare føle oss frem, sier O’Brien.

50 mennesker deltar i leteaksjonen. Mange pressefolk har samlet seg på stranden. Båten mor og sønn leide, har fått sperrebånd. Redningshelikopter flyr over området.

BÅTEN: Denne leide Naya Rivera og sønnen. Her ble han funnet alene. Foto: Chris Pizzello / AP

Selv om forholdene er vanskelige, forsikrer sheriffen at de setter alle ressurser til i håp om å finne Riveras kropp. De bruker sensorutstyr og har skaffet ekspertdykkere som angivelig kjenner innsjøen ut og inn.

– Vi stoler på deres ekspertise. De vet hvor det kan finnes lommer. Vi skal gjøre alt vi kan for å finne henne. Søket fortsetter, sier Donoghue.

Han er imidlertid tydelig på at de ikke kan holde på i det uendelige, men at de kan komme til et punkt der de har gjort alt de kan.

– Men enn så lenge er vi ikke der.

Rivera ble meldt savnet onsdag ettermiddag etter at hun og sønnen tilbrakte dagen på en leiebåt på Lake Piru i Sør-California. Riveras fire år gamle sønn ble funnet alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen.

SØKER: Helikopter flyr over innsjøen. Foto: Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Skuespilleren er mest kjent for rollen som Santana Lopez i «Glee» (2009–2015). Santana Lopez er en av de mest kjente rollefigurene og har vært med i de fleste sesongene.

Rivera har sønnen sammen med skuespiller Ryan Dorsey (36). De to giftet seg i 2014, men skilte seg 2018 etter noen turbulente år med ekteskap.

««Glee»-forbannelse»

Fansen fortviler over det som har skjedd med Rivera. Under hashtagene #FindNaya og #PrayForNaya uttrykker de sin sorg i sosiale medier.

Svært mange, også flere medier, skriver om det de mener må være en forbannelse over «Glee» og skuespillerne i musikalserien. Staben har opp gjennom årene blitt rystet av den ene tragedien og skandalen etter den andre i form av dødsfall, selvmord og ulike arrestasjoner. Den siste tiden har det også haglet med rasismeanklager mot en av seriens hovedpersoner.

Beskyldt for mobbing: Lover å bedre seg

Naya Riveras ulykke føyer deg inn i den lange rekken.

«Uansett hvilket år det er, uansett omstendigheter eller prøvelser – hver dag du lever er en velsignelse. Gjør det meste ut av dagen i dag og hver dag du får. Du er ikke lovet i morgen», skrev Rivera under et bilde av seg selv en uke før hun forsvant:

Publisert: 11.07.20 kl. 11:46 Oppdatert: 11.07.20 kl. 12:15

