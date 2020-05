PURK: I «Maskineriet» spiller Rune Temte politimann. Det synes han var på tide. Foto: Anders Nicander/NENT Group

Fra Marvel til Joner-jakt: – Det ble brått stille

Skuespiller Rune Temte (54) satset på utlandet da alt av produksjoner stoppet opp. Nå er han aktuell som «good guy» i norsk actionthriller og krysser fingrene for mer Marvel-jobb.

Nå nettopp

– Hva fremtiden bringer er høyst usikkert, men vi kommer til å stå han av, fastslår Temte.

Tirsdag er han aktuell med drive-in-førpremiere på Telenor Arena på den nye Viaplay-serien «Maskineriet» med Kristoffer Joner i hovedrollen.

Fakta: «Maskineriet» Ny actionthriller på Viaplay i åtte episoder. Premiere med dobbel-episode 24. mai. Regi er av Richard Holm som står bak «Johan Falk», «Gåsmamman» og «Heder». Manusforfattere er Peter Arrhenius, Niclas Ekström og norske Kjersti Uglestad. Vis mer

Temte spiller Magnus, politisjef i Sandefjord som ender opp med å jakte på Joners tilsynelatende uskyldige rollefigur som våkner opp på Strømstadfergen etter en jobbkonferanse med en sekk med kontanter, en pistol og en finlandshette ved siden av seg – uten at han husker noe.

For litt over ett år siden var Temte på en annen type premiere: Den gang var det rød løper i Hollywood som første nordmann noensinne i Marvels filmunivers. Rollen som Starforce-krigeren Bron-Char i «Captain Marvel» gjorde at nordmannen fikk blant andre Brie Larson, Samuel L. Jackson og Jude Law som motspillere.

ACTION: Kristoffer Joner får kjørt seg i «Maskineriet». Foto: Anders Nicander/NENT Group

– Hvordan har tiden siden den premieren vært?

– Det har vært veldig stas. Det var jo fire dager avbrekk fra å filme i Dublin (der Temte spilte inn sesong 2 av «Rig 45», journ.anm.). Man syntes man var i farta, ble fløyet hit og dit på businessklasse og hentet i svarte limousiner. Det var ganske heftig, medgir Temte.

Skulle på Golden Globe

Han var invitert til Golden Globe i januar i år, men avlyste. Han sier han skjønte at viruset kom til å spre seg. Han rakk å være med på Berlinalen i slutten av februar.

les også Kristoffer Joner om sin nye rolle: – Kanskje ikke for sarte sjeler

– Jeg var i USA i desember, men det ble ganske brått stille – i løpet av en uke var det ikke castings lenger. Men som frilanser i 30 år er du vant til å gå i perioder der det ikke er jobb. Jeg har vært i sånne situasjoner, men som for oss alle er det usikkerheten som gjorde dette litt annerledes, forteller han.

– Det påvirker jo en skuespiller, spesielt når du er avhengig av å fly til jobben. Men når du er med i en av verdens mest innbringende filmer, så klarer de å sende en sjekk innimellom. Du får royalty. Så det var kjærkomment det! Hvis ikke blir kassen fort tom når du ikke jobber, medgir Temte.

Han bor fremdeles med kona og sønnen i Solbergelva utenfor Drammen, men ønsker mer Hollywood-jobbing.

KLAR: I fjor spilte Temte inn «A Boy Called Christmas» i Praha med Kristen Wiig, Maggie Smith og Jim Broadbent. Den har planlagt premiere i desember. Han har også spilt inn en dansk film med Sofie Gråbøl, «Vildmænd».

– «Captain Marvel II» er jo bestemt, så vi venter i spenning på om min karakter skal være med. Jeg krysser fingrene for det, sier han.

Fysisk krevende

«Maskineriet» ble spilt inn i fjor høst i Sandefjord og Göteborg. Han kjørte til Sandefjord og tok bussen til Göteborg.

– Det var kortreist jobb. Det må kanskje bli flere sånne, bemerker han tørt.

Selve jobbingen, der han foruten Joner spiller mot Bjørn Sundquist, Preben Hodneland og Julia Schacht, var krevende.

les også Rune Temte (53) sa fra seg lønn og jobber – nå spiller han i Hollywood-blockbuster

– Det er veldig mye action her, så det er mye av krevende fysiske ting. Vi har jo stuntfolk på mye, men det er alltid sånn med meg når de ser meg, at de tenker jeg kan gjøre mye, så sparer de stuntene, sier han lattermildt.

Purk eller røver

Denne gangen slapp han i det minste å svømme i Irskesjøen, slik han endte med for «Rig 45».

– Jeg ble jo plutselig «good guy». Det var på tide! Det er purk eller røver for meg, sier han muntert.

les også «Captain Marvel» knuste glasstaket – satte global rekord

Nå er enkelte TV-prosjekter i gang med oppstart igjen.

– Heldigvis hadde jeg veldig bra ting på gang denne våren som kontakter i USA og jeg jobber videre med nå. Det kommer noe bra ut av det når alt kommer i gang, fastslår han.

Temte synes også det er positivt at mange i denne perioden har sett viktigheten av hva skuespillere leverer.

– Jeg synes betydningen av jobben min plutselig ble viktig. Ikke at jeg ikke har syntes det før. Men i underholdningsbransjen får vi folk til å le og gråte, men nå har det også en større betydning, sier han.

Publisert: 19.05.20 kl. 20:31

Les også

Mer om TV-serier Hollywood Film Viaplay

Fra andre aviser