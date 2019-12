ZOMBIE-SERIE: «The Walking Dead» har her til lands blitt vist på TV Norge. Foto: Frank Ockenfels 3/AMC

«The Walking Dead» må bla opp 80 millioner etter dødsulykke

Moren til den omkomne stuntmannen John Bernecker har fått medhold i søksmålet

En jury i delstaten Georgia i USA bestemte torsdag ifølge Variety at Susan Bernecker skal få utbetalt 80 millioner kroner i erstatning. Summen er mye lavere enn det hun opprinnelig krevde.

Susan Bernecker mente at TV-selskapet AMC, deres datterselskap TWD 8, produksjonsselskapet Stalwart Films og TV-serien skulle bla opp opp mot 900 millioner kroner for uaktsomt drap.

John Bernecker mistet livet etter et fall under innspillingen av den åttende sesongen av zombieserien «The Walking Dead» i 2017. 33-åringen falt over seks meter fra en balkong og ned på et betonggulv og døde av massive hodeskader.

Moren fikk ikke rettens medhold i å legge ansvaret på moderselskapet AMC. Istedet må TWD 8, Stalwart Films og TV-serien ifølge juryen bære det meste av ansvaret. Retten mener i tillegg at stuntmannen selv hadde litt av ansvaret for at innspillingen endte så fatalt.

John Bernecker var også kamp-koreograf, og har jobbet på blant annet «Olympus Has Fallen», flere «Hunger Games»-filmer, «Black Panther», «Logan» og den nyeste versjonen av «Fantastic Four».

Fitness-trener Austin Raye postet dette bildet av sin døde venn til sine nær 260.000 følgere på Instagram i 2017 og omtalte Bernecker som et av de fineste menneskene som noensinne har levd:

