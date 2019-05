FIKK EN SØNN: Kristine Riis (36) og Jon Niklas Rønning (39) er blitt foreldre til en gutt. Foto: Frode Hansen

Riis og Rønning ble foreldre

Kristine Riis (36) og Jon Niklas Rønning (39) er blitt foreldre til en liten gutt.

Det bekrefter paret i en felles uttalelse til Dagbladet.

– Vi er superglade og takknemlige over gutten vi har fått. Han skal hete Charlie Riis Rønning og er fantastisk fin på alle måter, skriver de to i en felles uttalelse til avisen.

Det var på lille julaften i NRKs tradisjonelle TV-program «Kvelden før kvelden» Riis og Rønning i et intervju med Haddy N’Jie og Ingrid Gjessing Linhave, avslørte den glade nyheten.

Fra før har Jon Niklas Rønning sønnen Gabriel på fem år fra et tidligere forhold.

Jon Niklas Rønning og Kristine Riis har vært et par i halvannet år. Begge er svært profilerte på hver sine områder; Kristine Riis har gått gradene i NRK fra å være programleder i P3 til der hun er nå, Nitimen på P1.

I et intervju med VG fortalte de to at de falt pladask for hverandre på bursdagdsfest i september 2017.

– Kristine og jeg ble sittende ved siden av hverandre ved bordet, og det var veldig hyggelig! Vi pratet lett sammen, det føltes som en fantastisk match. Jeg husker nesten bare Kristine fra den festen. fortalte Rønning i VG-intervjuet.

Dette bildet publiserte Rønning på sin instagram-konto for åtte uker, hvor han blant annet skrev: «glad og særs spent på alt som venter oss i månedene framover. Takk Kristine»

Rønning på sin side ble først kjent som komiker i duoen Bye & Rønning med Anders Bye. Etter at Bye har valgt å trekke seg litt unna offentligheten for en stund, fortsetter Rønning der han slapp med kollegaen.

