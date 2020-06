MISTER SEERE: TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand er ikke overrasket over at TV 2 nå mister seere. Foto: Breistein, Emil Weatherhead / NTB scanpix

To uker med konflikt: TV 2 mister seere

TV 2 begynner nå å merke konsekvensene av konflikten med Telia/Get og bortfallet av tilgangen til over en million TV-seere. I forrige måtte TV 2 også se seg forbigått av Discovery som landets største kommersielle TV-hus.

– Det er ikke dagligdags. Vi antar dette i størst grad skyldes bortfallet av seerne til Get, sier TV-sjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat Norge til VG.

TAPER SEERE: Seertallene gjelder for målgruppen 20–60 år og viser utviklingen de siste fire ukene. Foto: Kantar/Advantage/Carat

– Utviklingen er ganske tydelig for TV 2 som mister konkurransekraft fra uke 22 til uke 23. Målgruppen 20–60 år er mer kommersiell enn målgruppen hele befolkningen, påpeker Wiberg.

I uke 22 som var uken før konflikten mellom TV 2 og Telia Get som resulterte i svarte TV 2-skjermer, hadde kanalen en markedsandel på 26 prosent. Men i uke 24, altså forrige uke, var denne markedsandelen nede I 22 prosent. Et tap på fire prosentpoeng.

– TV 2 er preget av situasjonen og det er helt klart at konflikten med Telia/Get går utover seertallene og særlig i Oslo og omegn hvor Get er sterke. Dette er også viktige seere for annonsørene. Mange av dem er opptatt av å få bred dekning og treffe målgruppene de er ute etter. Nå må de også lete andre steder som forskjellige videokanaler, YouTube, Facebook og radio for å treffe målgruppene, fortsetter Wiberg.

Discovery gleder seg over å være nummer en blant de kommersielle TV-husene.

– Ja, det er moro. Nå har jo TV 2 mistet litt distribusjon, så det er nok litt av forklaringen. Men vi er også større enn NRK i den kommersielle TV-målgruppen, altså den unge seermålgruppen, som består av seerne mellom 15 og 50 år. Det er første gang siden OL. I morgen sparker vi i gang Eliteserien på TVNorge, Eurosport og Dplay, så vi har håp om fortsatt vekst gjennom sommeren, vi, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør og operativ leder i Discovery Norge.

I målgruppen 10–79 år er imidlertid TV 2 et halvt prosent poeng større enn Discovery i uke 24.

– Når en million seere ikke får tilgang til TV 2s kanaler, er det ikke unaturlig at det gir seg utslag i seertallene. Det viser også at det er TV-seerne som betaler prisen for denne konflikten og vi har prøvd å strekke oss langt, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia opplyser til VG at de forsøkte før helgen å få TV 2 tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi har sagt at vår dør står åpen og vi har foreslått møter hver dag, også i helgene, men det eneste vi har hørt er at vi skal få en tilbakemelding fra de i løpet av dagen i dag, sier Lunde.

– Det har ikke vært noen møter etter at vi torsdag gjorde et siste helhjertet forsøk på å få med Telia og Get på en løsning som gir seerne kanalene tilbake i seks måneder. Selv om det er dialog mellom partene er det fortsatt stor avstand. Vi ønsker å løse konflikten uten at det skal gå utover seerne og vårt tilbud om å forhandle videre de neste seks månedene med TV 2 tilbake på skjermen gjelder fortsatt, sier Willand.

ØNSKER LØSNING: – Men da må TV2 kunne gi oss en forsikring om at dersom vi ikke er blitt enige om seks måneder så fortsetter vi forhandlingene frem til vi er blitt enige, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia

Henning Lunde på sin side sier at Telia gjerne kan være med på en løsning slik at deres kunder igjen kan få sett på TV 2.

– Men da må TV 2 kunne gi oss en forsikring om at dersom vi ikke er blitt enige om seks måneder så fortsetter vi forhandlingene frem til vi er blitt enige - uten at TV 2 skrur av kanalene. Det er i praksis det vi har foreslått, en noe lengre avtale på samme prisnivå som i dag, sier Lunde som ikke ønsker å konkretisere hvor mye lengre avtale Telia ønsker seg.

Publisert: 15.06.20 kl. 15:34

