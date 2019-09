SJOKKERT: Agnes Kittelsen ble sjokkert over materialet bak «Exit» og kjenner oppgitthet over kvinnesynet i serien. Foto: Ola Vatn / VG

Agnes Kittelsen er troféfrue i drøy serie: – Sjokkert

Serieskaperen tror «Exit» er det drøyeste som blir sendt på NRK. Agnes Kittelsen håper serien gjør noe med beundringen for folk med penger.

TV-serien er basert på intervjuer med folk i en flik av finansmiljøet i Norge. Den handler om fire kamerater med enormt mye penger som de bruker på sex, dop og dyre vaner. Snakketøyet serverer strømmer av smuss som neppe går bort på 60 grader.

– Er det norske publikummet klar for denne drøye kosten?

– Kanskje de bør være det! Det finnes en voldsom beundring for penger og folk med penger i samfunnet vårt. Kanskje dette kan gjøre noe med den. Jeg tror ikke den er så sunn, sier Agnes Kittelsen.

Fakta «Exit» * Norsk dramaserie fra finansmiljøet * Har premiere på NRK1 og NRK TV 27. september * Produseres av Fremantle for NRK * Øystein Karlsen har manus og regi. * Med bl. a: Pål Sverre Hagen, Agnes Kittelsen, Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger, Ine Marie Wilmann. * Vant tidligere i år klassen International panorama under festivalen Series Mania i Frankrike.

– Emosjonell

Hun spiller Hermine, kona til Adam spilt av svenske Simon J. Berger. Hermine har sluttet å studere og er fulltid-finansfrue, mellom treningsøkter og vin med venninner. Hun har såpass lyst på barn at hun sier til moren sin at hun er gravid, selv om hun ikke er det.

SYKE AVBREKK: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) har en ekstrem livsførsel i «Exit». Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle/ NRK

Da serien ble spilt inn i fjor sommer, var Kittelsen selv gravid. Hun og ektemannen Lars Winnerbäck fikk en datter i mars.

– Jeg tror ikke det påvirket meg, jeg har ganske klare skiller. Men det er klart jeg kan kjenne meg igjen i det ønsket om å ha barn. Når det er så aktuelt som det var for meg da, at jeg var gravid, er man jo tettere på den problematikken og man blir litt emosjonell, sier skuespilleren.

– Virkeligheten overgår kunsten

Typer som dem man møter i TV-serien, kjenner hun derimot ikke.

– Det er jo et ordtak at kunsten overgår virkeligheten, men her er det litt motsatt. Jeg tenker at noen kommer til å se på det og tenke at det der er overdrevet, men sånn er det ikke!

PERFEKT PAR: Hermine og Adam i «Exit». Foto: Fremantle / NRK

Hun har selv sett en sladdet versjon av intervjuene med fire finanstyper som inspirerte serien. Hun understreker at serien selvfølgelig ikke er et portrett av Finans-Norge generelt, men av noen spesifikke individer. Likevel:

– Jeg var sjokkert. Jeg satt og tenkte at dette kommer ikke folk til å tro på. Det som slår meg er at de blander kortene: De forveksler det å ha mye penger med at ingen lover og regler gjelder for dem - at de er unntatt alle kjøreregler i samfunnet for øvrig. Det synes jeg er veldig skummelt og relativt usympatisk!

UTSEENDE: Kittelsen forteller at det eneste ekstreme hun måtte gjøre for serien var å få falske negler. Det syntes hun var var fint, men skrekkelig fordi det tok så mye tid. Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle/ NRK

– Hva tenker du om kvinnesynet og menneskesynet som kommer fram i serien?

– Oppgitthet. Jeg tenker at disse menneskene på én måte har alt - de har det siste av det siste. Likevel er det noe veldig gammeldags i hvordan de behandler konene sine, hvordan de snakker om dem. Det at trofékone-begrepet faktisk eksisterer.. Det å ikke ha noen egenverd, er ganske mørkt!

Hun legger til:

– Jeg tror at en del kvinner som har giftet seg inn i disse situasjonene og pengene blir vant til en livsstil de ikke har mulighet til å opprettholde på egenhånd. Du er helt avhengig av mannen din for å fortsette å leve det livet du lever. Det er å gi fra seg mye makt over eget liv!

En del av norsk samtid

SERIESKAPER: Øystein Karlsen har skrevet manus og har regi på «Exit». Han er forberedt på sterke reaksjoner. Foto: Ola Vatn / VG

Øystein Karlsen, som har stått for regi og manus på blant annet «Dag» og «En natt» tidligere, ble forespurt om han kunne tenke seg å gjøre noe med råmaterialet.

– Hva var det ved det som fanget deg?

– Det er en del av norsk samtid som jeg ikke visste noen ting om, og det virker for meg som et veldig lukket miljø, sier han og fortsetter:

– Også er det interessant at det sier noe om Norge per i dag. Jeg har en følelse av at vi har et litt forkvaklet, litt grotesk Synnøve Solbakken-bilde av oss selv: Norge er landet der alle bare er snille, og det som skjer i andre land skjer ikke her. Men dette er en grei oppvekker på at vi lever i et ganske kapitalistisk samfunn, og et samfunn der medmenneskelighet tidvis har blitt et skjellsord.

– Drøyeste NRK har sendt

På dette tidspunktet bryter Ine Marie Wilmann, som spiller finansfrue i serien, inn for å få en bekreftelse:

– Øystein, kan man si at dette er den drøyeste serien NRK har sendt?

– Jeg tror Thor Gjermund er enig i det, svarer Karlsen og sikter til kringkastingssfef Eriksen.

Selv er regissøren forberedt på reaksjoner:

– Jeg tror mange kommer til å like den, men jeg tror også vi får reaksjoner som «Hvorfor skal man lage dette – det blir jeg kvalm av». Du kan ikke fortelle fra et såpass hardt miljø uten at noen vil føle seg støtt. Men det var vi forberedt på da vi begynte, sier han og understreker:

– Du kan like det eller hate det, men du må uansett anerkjenne at dette er en del av Norge i dag!

