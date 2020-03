PROGRAMLEDER: Chris Harrison har ledet «Ungkaren» og «Ungkarskvinnen» siden 2002. Foto: TVNORGE/FEM

«Ungkarskvinnen» lagt på is: – Med tungt hjerte

Den amerikanske sjekkeserien føyer seg inn i rekken av TV-show som må legge inn årene som følge av corona.

Clare Crawley (38) skulle fredag kveld ha stått i sentrum for den 16. sesongen av «The Bachelorette (Ungkarskvinnen)», men det ble bråstopp for produksjonen.

Programleder Chris Harrison (48) informerte natt til lørdag norsk tid om situasjonen i et videoklipp på Instagram.

– Det er med tungt hjerte jeg melder dette i kveld. Akkurat nå, i dette øyeblikket, skulle jeg stått her med en spent kvinne, klar for å forandre livet hennes, sier Harrison, som har ledet alle «Ungkaren»-programmene og dets spin-off-serier siden premieren i 2002.

– I kveld skulle vi hatt den første roseseremonien, men det virker trivielt nå i lys av alt som skjer både her i USA og resten av verden. Uansett er det følelsesladet å sette alt til side, medgir han.

Innspillingen er i første omgang lagt på is i to uker, men Harrisson sier det kan bli snakk om lenger. Han oppfordrer alle til å vise omsorg for hverandre og ta alle anbefalte forholdsregler.

– Ting forandrer seg ikke fra dag for dag, men fra time for time. Dette var ikke bare det rette å gjøre, men også det eneste rette å gjøre, sier han om utsettelsen.

– Denne situasjonen har dramatisk effekt verden over, sier han og påpeker at det ikke bare er det helsemessige aspektet som er dramatisk.

– Også arbeidsplasser vil gå dukken, og folk vil miste jobbene sine, sier 48-åringen og ramser opp en lang rekke aktører i sin egen bransje.

– Det er ikke til å unngå at lønninger uteblir. Likevel var dette det eneste rette å gjøre, gjentar han.

Harrison takker alle de mannlige frierne som skulle kjempe om Crawleys gunst på foran kamera, for at de viser forståelse.

– Og takk til Clare. Du er fortsatt Ungkarskvinnen, og forhåpentlig får vi fortsatt muligheten til å hjelpe deg med å finne kjærligheten.

Crawley selv tar TV-stoppen med verdighet. Hun koster også på seg litt humor.

«Hallo! Snakk om tidenes mest dramatiske sesong! Men alvorlig talt – nå er alle menneskers helse førsteprioritet», skriver 38-åringen i en post på Instagram.

«Jeg har ventet 38 år på dette, så jeg kan vente litt til», legger hun til.

Disney har stoppet verdenspremieren på «Mulan». Filmgiganten har i tillegg satt på bremsen for innspillingen av alle sine «live action»-prosjekter.

Her hjemme har både Spellemann-utdelingen, Gullruten og andre festligheter måtte legge inn årene som følge av coronaviruset og myndighetenes bestemmelser for å bremse smitte.

Eurovision Song Contest i Nederland i mai, nekter imidlertid å gi opp håpet om å få arrangere som planlagt.

Publisert: 14.03.20 kl. 21:05 Oppdatert: 14.03.20 kl. 21:16

