SLUTT: Larry King og Shawn Southwick King på en prisutdeling i New York i 2018. Foto: KENA BETANCUR / AFP

Larry King om bruddet: Ingenting er verre enn krangling

Larry King (86) og Shawn Southwick King (60) har avlyst skilsmissen før, men nå er det over og ut. Han skylder på aldersforskjellen.

Nyheten om CNN-veteranen skal skilles fra sin 26 år yngre kone, ble kjent i fjor høst. Denne gangen er det lite som tyder på at de ombestemmer seg.

Det er nemlig ikke første gang det er knute på tråden. Paret gjorde det slutt og søkte om skilsmisse også for ti år siden. De ble senere gjenforent.

King beklager det nye bruddet overfor People, men sier at det nå ikke er noen vei utenom. Han presiserer at han alltid vil bry seg om kona, men at de har kommet til et punkt der det ikke fungerer lenger.

Religiøse forskjeller

– Aldersforskjellen var stor, og det ble etter hvert merkbart. Vi slet med det, sier han – og legger til at deres ulike syn på livet også bød på utfordringer. Mens kona er dedikert mormoner, beskriver King seg som agnostisk ateist.

– Det bød til slutt på noen problemer, innrømmer 86-åringen.

Han forklarer også at han etter et slag i fjor gjorde opp status. Da kom han frem til at livet er for kort til å leve i et ulykkelig ekteskap, og at det man takler i 40-årene, ikke er like enkelt å leve med 40 år senere.

– Jeg vil være glad. Selvsagt er det vanskelig å gå fra hverandre, men ingenting er verre enn krangling.

– Aldri utro

King og Shawn Southwick, tidligere sanger og programleder, giftet seg i 1997. Sammen har de to sønner på 20 og 19 år. King har i tillegg tre barn fra tidligere ekteskap.

Han forsikrer i det ferske bladintervjuet at han aldri har bedratt noen av konene.

– Karrieren kom alltid først, sier han.

Åttende skilsmisse

Dette blir Kings åttende skilsmisse – fra syv ulike kvinner. Han giftet seg nemlig to ganger med Alene Akins, som han sist skilte seg fra i 1972.

King hevder at han til tross for sine mange ekteskap, egentlig ikke er typen til å gifte seg.

– Jeg har giftet meg ofte. Men i hodet mitt, er jeg ikke noen ekteskapsfyr. Da jeg vokste opp, var man ikke samboere. Hvis man forelsket seg, så giftet man seg. Så jeg giftet meg med de jeg elsket. Men det jeg elsket da jeg var 20, var ikke det jeg elsket da jeg var 30. Og det jeg elsket da jeg fylte 30, var ikke det jeg elsket da jeg var 40, sier han til People.

Shawn Southwick King har tidligere uttalt til Fox News at hun er knust over skilsmissen, og at hun ikke var klar over at ektemannen ville gå til det skrittet.

Bakgrunn: Larry King legger inn årene

Den prisbelønnede talkshow-legenden sluttet med showet «Larry King Live» på CNN i 2010, etter å ha ledet det siden 1985.

King besøkte Norge i 2011 og holdt show i Bergen, Oslo og Stavanger.

Publisert: 06.02.20 kl. 21:40

