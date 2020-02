BLANKE ØYNE: Magnus Clausen, alias Morgan Sulele, på TV lørdag. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Morgan Sulele møtte veggen – trodde han skulle dø

Morgan Sulele (28) hadde nettopp slått gjennom som popartist da han gikk fullstendig ned for telling.

Sulele, som opprinnelig heter Magnus Clausen, stålsatte seg før innspillingen av «Hver gang vi møtes». Han hadde nemlig bestemt seg for å dele noe som bare de aller nærmeste har visst om.

For snart fem år siden gikk han nemlig på en stor psykisk smell. Til de andre artistene rundt bordet forteller 28-åringen at han brått begynte å føle seg veldig dårlig. Han var skråsikker på at han hadde fått en alvorlig sykdom.

– Jeg trodde jeg var dødssyk og løp rundt til leger, forklarer han.

Der og da falt det ikke popkometen inn at han hadde presset seg for hardt.

– Men det var rett og slett kroppen som sa stopp, forteller Clausen, som reiste hjem til mamma og pappa i Bærum for å ta en helt nødvendig «timeout».

HEDERSGJEST: Morgan Sulele omgitt av Aslag Haugen, Frida Ånnevik. Linnea Dale, Chris Holsten, Tuva Syvertsen og Odd Nordstoga. Foto: Vegard Breie/TV 2

Dermed ble det bråstopp på den intense festingen, den tøffe reiseplanen og sene klubbkvelder med mye alkohol for 28-åringen, som slo gjennom i 2015 med «Bare Min», og som siden har servert hitlåter på løpende bånd.

Clausen sier til VG at han ikke er helt komfortabel med å se seg selv på skjermen. Men han har fått en titt på lørdagens episode på forhånd.

– Det er litt flaut å se på. Jeg trodde blant annet ikke at jeg skulle gråte, for jeg gråter normalt lite. Noe særlig følelsesmenneske er jeg ikke. Men man blir rørt.

For Clausen var det fint å få snakke om den tunge tiden, som fortsatt delvis preger ham. Samtidig som helsen fikk en knekk, begynte han nemlig også å få angstlignende anfall før enkelte opptredener.

– Alt dette er vanskelig å sette ord på, men jeg vet at folk setter pris på ærlighet. Og for meg er det viktig å få fortalt det. Jeg har innsett at jeg ikke er noen maskin, og at jeg må ta det mer med ro, drikke mindre og ikke reise så mye.

POPKOMET: Han kaller seg Morgan Sulele, men sier det er greit at VG omtaler ham som Magnus. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

På TV forteller 28-åringen at han kan bli så uvel før en konsert at han kaster opp. Han kaller det «styggen på ryggen», den indre stemmen som skaper krøll.

– Hva som utløste denne angsten, vet jeg ikke, for alt skjedde så plutselig – samtidig som jeg møtte veggen. Det går fortsatt opp og ned, men jeg har lært meg å leve med det, sier han til VG.

Clausen nekter å la det hemme karrieren, for det aller beste han vet er å gi jernet foran publikum. Han har gått i terapi, og samboeren Rebekka Norvik (25) er også en god støtte.

– Hun gir meg en trygghet i hverdagen.

Morgan Sulele ble oppdaget av plateselskapet i 2015 med låten «Luremus». Selv om han i dag skriver mer «voksne» låter, forsvarer han sjangeren som ofte får pepper fra anmeldere for å være tullete og useriøs musikk.

Magnus blir også konfrontert på TV av Tuva Syvertsen (36) som mener at mange av låtene kan oppfattes som kvinnefiendtlige. Hun sier hun er skeptisk til de holdningene hun mener mye av musikken representerer.

– Dette er ikke en samtale jeg bare har hatt med henne, sier Magnus til VG.

– Mange andre sier det samme – at musikken er diskriminerende. Jeg synes det er veldig synd.

Han presiserer at selv om mange av låtene har vært på kanten, og at han ikke hadde skrevet dem i dag, så er det ikke snakk om kvinnediskriminering.

– Sjangeren blir misforstått. Selv om vi vil bli tatt seriøst som artister, betyr ikke det at alle disse låtene skal bli oppfattet så seriøst. Det skal være tull, gøy og moro. Jeg mener – man må ha musikk til ulike tider. Selv har jeg laget mange låter til festlige anledninger.

Han innrømmer imidlertid at han ikke er like stolt av alt han har skapt.

– I starten av karrieren laget jeg mange russelåter. Da var jeg veldig ung. Men selv om jeg ikke hadde gjort det samme i dag, så angrer jeg ikke. Alle må begynne et sted.

Desto mer fornøyd er Magnus for å bli innlemmet i det gode selskap i TV 2-programmet.

– Det var en fjær i hatten. Virkelig. Vi ble også så gode venner, alle sammen.

Magnus er den av årets artister i «Hver gang vi møtes» som har fått hardest dom fra anmelderne i form av terningkast.

«Morgan Sulele har naturligvis gjort det Morgan Sulele åpenbart gjør: Gitt sangen norsk tekst og makset alle tilløp til harry-, chille- eller partyfaktor», skrev VGs anmelder for et par uker siden.

Det preller av 28-åringen.

– Selvsagt er det hyggelig hvis de har hyggelige ting å si, men anmeldere har jeg aldri brydd meg veldig mye om. Det må jeg innrømme.

HELIKOPTER: Aslag Haugen måtte uteblki fra middagen og fraktes til Hellbillies-konsert. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

I kveldens episode må Aslag Haugen (59) stå over selve middagen fordi han skal holde konsert. Også i tidligere sesonger har artister måttet ta avbrekk for å oppfylle konsertforpliktelser, men det er første gang noen må stå over et måltid.

For TV 2 var det likevel et lett valg.

– Her sto det mellom å miste et så godt og etablert artistnavn som Aslag, eller at vi mistet ham ved bordet under ett av totalt 16 måltid. Det løste seg med at Aslag synger til Morgan Sulele under lunsjen før han drar, sier PR- og medierådgiver i TV 2, Unn Grethe Berge.

Morgan Sulele sier til VG at han har forståelse for at Aslag måtte stå over middagen.

Publisert: 08.02.20 kl. 09:22

