SENGEFROKOST: Siste natten på Eidsverket var det naturlig for Else Strøm Larsen og Peter Theolin å dele rom. Her fra frokosten dagen derpå. Foto: SKJERMBILDE/TV 2 SUMO

«Jakten»-Else og Peter fra «Gift ved første blikk» har forelsket seg

Begge to mislyktes første gang de sjekket på TV, men Else Strøm Larsen (36) og Peter Theolin (41) fikk full klaff med hverandre i «Kjærlighet til alle».

Alle som fulgte med på TVNorges «Gift ved første blikk» i 2018, ble kjent med svenske Peter Theolin (41). Bryne-kvinnen Else Strøm Larsen (36) på sin side gikk rett fra «Jakten på kjærligheten» på TV 2 til «Kjærlighet til alle» på TV 2 Sumo i høst etter å ha blitt vraket av bonden.

Da Peter kom inn som joker midtveis i Sumo-serien i høst, blusset det raskt opp romantiske følelser.

– Vi er forelsket, bekrefter både Else og Peter til VG.

FORELSKET: Peter Theolin og Else Strøm Larsen, her på toppen av Forum Jæren på Bryne. Foto: PRIVAT

I siste episode, som ble lagt ut natt til torsdag, våkner de to opp i samme seng. Else forteller til VG at det den siste kvelden var naturlig at han flyttet opp til rommet hennes. Da var alle de andre frierne sendt hjem.

Hun presiserer imidlertid at «det ikke skjedde så veldig mye» den natten.

– Så helt sånn som det ser ut på TV, var det nok ikke, ler hun og legger til:

– Det rareste med akkurat den settingen var at det liksom ikke var rart at kamera-teamet og programlederen kom inn og delte frokosten med oss.

Selv om Peter i fjor faktisk giftet seg på TV, innrømmer også han at det ikke er hver dag man inviterer seerne opp i dobbeltsengen.

– Så sånn sett var det helt spontant og naturlig, fleiper han.

ROMANTISK: Peter Theolin og Else Strøm Larsen besøker hverandre så ofte de kan. Her koser de seg hos Else på Bryne. Foto: PRIVAT

I månedene etter innspillingen har de to måttet ligge lavt i terrenget for å bevare spenningen gjennom programserien. Nå gleder de seg til å kunne pleie det gryende forholdet i full åpenhet.

– Det blir befriende, forteller Else, som opplyser om at det har gått noen rykter om at han fra «Gift ved første blikk» er blitt observert på Bryne.

Hun forteller at selv om Peter behandler henne som en dronning, er hun ikke ennå komfortabel med å beskrive dem som kjærester.

– Vi kan ikke definere oss som det riktig ennå. For å kunne utvikle relasjonenvidere, må vi tilbringe litt mer tid sammen. Men vi har besøkt hverandre flere ganger. Peter fikk fort stempel som en player-type i serien, men jeg har lært å kjenne en mann som er helt annerledes enn det. Han er langt fra en partysvenske. Peter er veldig oppmerksom og fin.

På spørsmål om hvilket håp hun har for fremtiden, svarer 36-åringen:

– Det mest fantastiske som kan skje, er at vi finner ut at vi passer så godt sammen at han kan flytte til Jæren, og at vi kan stifte en liten familie. Vi må bare ta tiden til hjelp. Akkurat nå har vi det veldig, veldig fint.

Peter mener også det er litt tidlig å si at de er et par.

– Med avstand er det ikke så lett. Men det er noe mellom oss. Vi trives godt sammen.

– Du giftet deg på TV i fjor og du har ikke lov til å inngå nytt ekteskap før til neste år. Hvor seriøst er dette nå fra din side?

– Jeg dater ingen andre, så det er så seriøst som det kan bli i dag, med avstand og alt. Vi gjør vårt beste, svarer Peter, som føler at han er fått litt begrenset TV-tid i «Kjærlighet til alle», og kanskje derfor ikke har kommet så heldig ut som han ønsket.

– Mulig jeg ble litt for svensk og svarte litt for korrekt. Men de skal jo lage TV, så det går greit, forklarer han.

Peter, som bor i Oslo, utelukker ikke at han kan gjøre Bryne-mann av seg.

– Jeg er jo veldig glad i New York, og Bryne er jo litt som New York. Nei da, man får ta det som det kommer. Hun skal drive hotell der og er mer fastlåst enn meg. Det er fint og koselig på Bryne, så vi får se.

HETT: Peter Theolin og Else Strøm Larsen under siste innspillingsdag på Eidsverket. Foto: SKJERMBILDE/TV 2 SUMO

Else var litt skeptisk til at Peter faktisk har giftet seg på TV før.

– Nå er vi blitt bedre kjent, og jeg føler meg trygg på at han er en skikkelig fyr. Både han og jeg er to som tar sjanser, selv om jeg ikke er like god på det i kjærlighet.

Else og Peter håper å kunne tilbringe noen dager sammen i julen, tross travle dager med familiebesøk og selskapeligheter.

– Det fineste hadde vært å feire nyttår i Sverige, sier Else.

For Peters fraseparerte kone, Mariel Herland (33), er det uproblematisk at han sjekker på TV igjen.

– Hvis det er dette han vil, så må han jo få lov til det, har hun tidligere uttalt til VG.

Fjorårsfrier Vegar Valbø (32) fra «Jakten på kjærligheten» fikk en ny sjanse i «Kjærlighet til alle. Det samme gjorde Sondre Stubrud (32) fra Øyer, som selv var bondesjekker i 2016 – uten hell. Begge er fortsatt single.

Publisert: 12.12.19 kl. 07:17

