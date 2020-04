KJAPP: Verdens raskeste familie tar en kjapp pustepause på trappen. Foto: TVNORGE

TV-anmeldelse «Team Solberg»: Fartsdump

Team Solberg gir alltid 110 prosent. Unntatt på TV.

Nå nettopp

Team Solberg

Norsk realityserie

Med: Petter Solberg, Pernilla W. Solberg og Oliver Solberg

Premiere på TVNorge og Dplay tirsdag 14. april kl. 21.30

Sendes tirsdager

«Verdens raskeste familie», selger den myndige fortellerstemmen til Mads Ousdal dette inn som. Likevel er det blitt et ganske treigt program.

Nei, dette er ikke serien om hvordan familien til Erna Solberg har hatt det under coronakrisen.

Her skal derimot man endelig få se den indre dynamikken i familien Solberg (Petter gjør ingenting, Pernilla gjør alt), den indre dynamikken i det nordiske rallymiljøet (Petter gjør mye, Pernilla gjør mye) og vise hvordan arverekkefølgen i rally og rallycross skal beholdes innad i familien Solberg (Oliver tar over rattet).

Oliver Solberg er en veltalende, likandes, tospråklig (snakker flytende norsk og svensk) og ekstremt dyktig sjåfør som ikke har lappen. Siden han bare er 17. Han følger tett i hjulsporene til far Petter, den eneste i verden med verdensmestertittel i bilsportdisipliner. Far er kjent for sin vinnerskalle, vinnende vesen og unike tilnærming til engelsk.

Her kan du se en smakebit fra serien:

Litt spenning klarer man å skape i en semifinale i gymkhana (underholdnings presisjonskjøring på et mindre område, som et pinballspill med biler) der far og sønn faktisk konkurrerer mot hverandre. Resultatet gjør begge stolte, og er et av få steder «Team Solberg» klarer å gjenskape følelsen av å være der.

Men det er et forvirrende narrativ som hopper fra far og sønn-løp i Sør-Afrika, via Solberg-verkstedet i Värmland, før plutselig far og sønn er på juletrejakt i nysnøen.

FREMTIDEN: Oliver Solberg er bare 17 år når serien spilles inn, men viser myndig rattkompetanse. Foto: TVNORGE

Resten av disse litt for lange to første episodene klarer ikke å komme tettere på familien. Eller teamet. Man går gjennom en vanskelig periode med oppsigelser og permisjoner (det er Pernilla sin jobb). Det gjennomføres øvelseskjøring med Oliver (det har vært Pernilla sin jobb, men nå tar Petter endelig ansvar. Ender i en diskusjon om norske og svenske blinklysregler. Morsomt.) Og man får oppleve at sønn Solberg ligger an til å bli en enda større bilidrettsstjerne enn både far og onkel.

FAR OG SØNN: Sammen er de verdens raskeste og mest likandes far og sønn. Foto: TVNORGE

Fram til det brukes intervjuer som kuttes brått, for eksempel i et nært øyeblikk der Oliver skal fortelle om far og sønn på kafé på Geilo. Vi får se hvor sterkt det var for Petter å gi seg som aktiv utøver, etter å ha fått immunsykdommen Sarkoidose og må bruke tid på hvile mellom løpene. Det gjøres også noen refleksjoner om at han har tatt fra Pernilla sin drøm som rallykjører (hun var også en av Nordens dyktigste sådanne) for å følge sin egen. En uttalelse som egentlig ikke følges ikke opp.

Det er mulig at serien blir kjappere i de resterende episodene. Basert på disse to første er Team Solberg bedre på rufsete bygdeveier enn striglete TV-show.

Når det er sagt: Oliver Solberg som beskriver rallykjøring på snø som en moderne dans med tilhørende lydeffekter, kan vise seg å være et av årets TV-øyeblikk.

Anmelderen har sett de to første episodene.

Publisert: 14.04.20 kl. 21:36

Fra andre aviser