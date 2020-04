TV-VETERAN: David Spade, her under People’s Choice Awards i Santa Monica i fjor. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

David Spades TV-show legges ned

Lyset slukkes bokstavelig talt for 55-åringens talkshow «Lights Out With David Spade».

Comedy Central har bestemt å skrinlegge hele showet året allerede før første sesong er over. Det melder Variety.

En rekke serier og filmer har måtte ta en ufrivillig pause som følge av coronapandemien, men de fleste håper å kunne dra i gang igjen når livet er tilbake til normalen. David Spades program vil imidlertid ikke returnere til skjermen, hvis ikke TV-nettverket klarer å selge konseptet videre til en annen kanal.

55-åringen, kjent fra blant annet «Joe Dirt», «Blush», «Entourage», «8 Simple Rules», «Rules of Engagement» og «Saturday Night Live», skulle opprinnelig vært på lufta frem til juni, men han rakk ikke å spille inn de siste episodene.

Det Los Angeles-baserte talkshowet, som siden oppstarten har hatt kjente komikere som Jim Carrey, Adam Sandler og Jimmy Kimmel i gjestestolen, har ikke svart til forventningene når det gjelder seertall.

Spade, som de siste ukene har servert live-snutter via showets Twitter-konto, har så langt ikke kommentert nedleggelsen.

Spade var blant stjernen som i helgen strømmet live til inntekt for komikere som sliter med å få endene til å møtes i disse coronatider i regi av Comedy Gives Back’s Laugh Aid.

