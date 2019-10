GODE VENNER: Signe Tynning og Finn Schjøll er gode venner privat. Foto: Frode Hansen

Signe Tynning: – Vemodig og rørende TV 2-fest

TV 2 inviterte over 300 gjester til å feire 25-årsjubileet til «God morgen Norge» torsdag kveld. For tidligere programleder Signe Tynning ble det et vemodig og rørende gjensyn med gamle kolleger hun setter stor pris på.

– Det er vemodig å være her. For meg er det ganske sterkt egentlig, sier Tynning som sluttet i «God Morgen Norge» for fire år siden etter 15 år som programleder.

Hun forteller om et nært vennskap til sine tidligere «God morgen»-kolleger, Nils Gunnar Lie, Wenche Andersen og Finn Schjøll.

– Jeg takknemlig for å ha fått lov til å være med i den gjengen i alle de årene. De er så gode venner av meg. Hadde jeg slitt i livet eller trengt et råd, kunne jeg fint ha ringt til Finn, Wenche eller Nils Gunnar. Da tenker jeg ikke på blomster eller mat. Det sier ganske mye, tenker jeg, sier Signe Tynning.























