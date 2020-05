PAUSE: Olle Hultén (Kristoffer Joner) i et mikroskopisk pauseøyeblikk, før det braser løs igjen. Foto: Anders Nicander/NENT Group

TV-anmeldelse «Maskineriet»: Handlingsdesperat

Endelig en norsk actionserie med action. Nesten for mye action.

Maskineriet

Norsk/svensk thrillerserie i åttedeler

Med: Kristoffer Joner, Hanna Alstrøm, Julia Schacht, Bjørn Sundquist, Emilia Roosmann m.fl.

Manus: Kjersti Ugelstad, Niklas Ekström

Regi: Richard Holm

De to første episodene har premiere på Viaplay søndag 24. mai.

Nye episoder hver søndag.

Olle Hultén (Kristoffer Joner) våkner med et rykk. Hvorfor sitter han i en Mercedes på fergen mellom Sandefjord og Strømstad? Hvorfor ser han ut som en smittevern-skandale, der han sitter med balaklava-munnbind og er tungpustet? Hvorfor har han en bag full av seddelbunker med høye valører og pistol? Hvorfor ber politiet om tips i et ran i Sandefjord på nyhetene?

Olle er åpenbart involvert. Men han husker ingenting.

«Maskineriet» er passe smart og passe uforutsigbar. Den bæres nesten egenhendig av Kristoffer Joner. Han løftes av en regissør og et manus som evner å tenke langt over fartsgrensen.

Sammen skapes stor spenning der det egentlig ikke skulle finnes så innmari mye å hente.

STRENG: Nina Berge (Julia Schacht) har bestemt mine og direktelinje til politihelikopter. Foto: Anders Nicander/NENT Group

Fortellingen bærer preg av å være skrevet av noen som har sett veldig mye amerikansk actionfilm. Som kanskje har notert litt ekstra under nistirring på Jason Bourne-filmene og Harrison Ford-ledede «Jaget» (1993) og tenkt «hvordan blir dette i Sandefjord?»

Julia Schacht er kjølig Kripos-etterforsker som kan rekvirere helikopter før andre har fått låst opp telefonen. Rune Temte (han andre norske med skjegg og hollywoodsuksess) er hennes milde støtte og passe morsomme støttespiller. Ganske ferske Emilia Roosmann gjør en noe manisk, men troverdig antagonist. Resten av kjeltringene er betydelig mer ultravoldelige og flate.

Heldigvis for dem får de god støtte i forbilledlig klipp og foto.

Akkurat slik Joner klarer å se ut som om han virkelig får vondt når han blir banket opp, blir skutt på eller faller ned fra hustak og trapper. Han perfeksjonerer evnen til å skifte emosjonelt balansepunkt i løpet av mikrosekunder. Mer eller mindre hver scene med ham er solid.

Heldigvis for «Maskineriet» sin del er det en del av disse.

MEN ER DET IKKE?: Jo, det er han andre. Magnus (Rune Temte) er Norges luneste politimann. Foto: Anders Nicander/NENT Group

Manus briljerer til tider med løsninger man må ha grublet og jublet godt over på manuskontoret. Andre, for eksempel en norsk restaurant som ikke tar kontanter – blir litt for dumme.

Samtidig har åpenbart serien satt seg fore å gjeninnføre norsk filmbanning. Her brukes klassikerne «faen i helvete altså», «helvete så jævlig», «ut for helvete» og «i helvete, hva skjer?», ofte og om hverandre. Replikken «Jeg ble oppringt av ordføreren i Sandefjord, han sippet som en jævla fitte fordi han ikke fatter hva vi holder på med» er derimot splitter ny.

Så kan man spørre seg hvor troverdig det er at selskaper i vår tid har systemer som kun baserer seg på papir. Og undre seg over hvorfor Olle holder seg oppdatert med papiraviser (for øvrig VG med helt feil fontbruk). At samtlige bilnumre har stigende eller synkende sifre, så som KZ34567, LH54321 og LY45678, er muligens ment som en gøyal produksjonsvits.

Man må selvsagt akseptere en hel mengde sammenfallende usannsynligheter for at helheten skal gi mening. Likevel er ikke «Maskineriet» dårligere enn en hvilken som helst høygiret Hollywoodsak.

Det er bare litt trist at den heller ikke er bedre.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 24.05.20 kl. 11:18

