LETT HENSLENGT: Steinar Sagen i «Gjett hvem!».

TV-anmeldelse «Gjett hvem!»: Småtrivelig supertrivielt

Vis meg dine særheter, og jeg skal gjette hvem du er.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Gjett hvem!»

Norsk underholdningsprogram i åtte deler

Premiere på TVNorge og Discovery+ tirsdag 26. oktober

Programleder: Steinar Sagen

Jeg kunne sverget på at jeg hadde vært innom et program som lignet noe innmari på dette ved en tidligere anledning, trolig på et annet språk, men på rulleteksten står det «En idé av: Arne Schau-Knudsen». Litt halvhjertet googling var ikke nok til å punktere påstanden. Så da så.

Uansett. Ideen, som tilhører Arne Schau-Knudsen, er i alle fall sånn cirka denne: Vi skal bli «bedre kjent» med en haug norske kjendiser, du har sikkert sett dem før, gjennom trivia, anekdoter og snurrig personlig løsøre. Ikke som i «kjedelige portrettintervjuer», skryter programleder Sagen i reklamen. Det er særere saker som skal til torgs:

Hvem av de fire gjestene er det som har jobbet i en gruve? Hvem er det som besitter en «artig» opptrekker som forestiller en mann som gir seg hen til sin kvinne bakfra, og som denne anmelder ble misunnelig på? Hvem satt en gang i en tørketrommel? Hvem var det som anklaget en slagpasient for å jukse i Ludo? Hvem kosesnakker med dyr på bergensdialekt?

HVEM AV DISSE HOLDT SEG MED KOSEBAMSE TIL LANGT UT I 20-ÅRENE?: Torbjørn Røe Isaksen, Solveig Kloppen, Steinar Sagen, Sophie Elise Isachsen og Lars Berrum (fra venstre) i «Gjett hvem!».

Sagen, godt vant til denne typen selskapsleker fra «Brille» og «Kongen befaler», sitter lett henslengt i et sofahjørne, i et TV-studio som skal se hjemmekoselig ut, og stiller spørsmålene. I det første programmet er det følgende fire som skal gjette og lette på sløret:

Solveig Kloppen, en god lytter, som vi vet, og dessuten flink til å lytte med andre organer en ørene (se selv). Sophie Elise Isachsen, blogger som vet hva hun er verdt, og hvilken plass hun har i kjendis-hierarkiet. Lars Berrum, langstrakt moromann og sykepleier. Torbjørn Røe Isaksen, avtroppende politiker og mini-Lars Roar Langslet. Én av disse eier den flotte opptrekkeren jeg nevnte. Gjett, kjendis, gjett!

HJEMMEKOSELIG OG JOVIALT: Torbjørn Røe Isaksen, Solveig Kloppen, Steinar Sagen, Lars Berrum og Sophie Elise Isachsen (fra venstre) i «Gjett hvem!».

Vi har sett program 2 også vi, tenk. Der sitter nok en politiker som har kommet på bedre tanker, Knut Arild Hareide, ulastelig antrukket og tørrvittig. Nok en blogger – Kristin Gjelsvik. Helene Olafsen, tidligere snøbrettkjører og «Senkveld»-programleder er med. Det er også Alex Rosén, aldrende all-round «gærning» med den mest smittende/utslettsfremkallende (velg selv) latteren på denne siden av Tryge Slagsvold Vedum.

Opplegget brekkes opp med videoinnslag, og graden av hygge avhenger selvsagt av tonen gjestene imellom. Den er jovvial i de to programmene VG har sett. Som utover det har et par ting å gå på:

Klippen virker her og der en smule hagesaks-aktig, tempoet er variabelt og en og annen vittighet drukner mer eller mindre i latteren (som kommer fra en boks). Hurtigrunden «La magan bestemme» forløper dessuten for hurtig: Vi ønsker jo å vite hvorfor Røe Isaksen ønsket seg kallenavnet «Kjeksen».

Det kommer nok til å gå seg til etter hvert. Og da kommer «Gjett hvem!» kanskje til å bli enda mer småtrivelig supertrivielt enn det allerede er.

Anmelderen har sett to episoder