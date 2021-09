OM BRYLLUP: – Vi har snakket om å gifte oss og så glemmer vi det igjen. Men det ligger der, det må vi kunne si. Det blir ikke et vanlig kirkebryllup og det er ikke sikkert at foreldrene våre vil like det, sier Jorun Stiansen og samboer Egil Furre.

«Stjernekamp»-aktuelle Jorun Stiansen og kjæresten: − Vi er ganske utradisjonelle av oss

«Stjernekamp»-deltager Jorun Stiansen (37) slet med angst i årevis. Hun takker kjæresten Egil Furre (43) for at hun er tilbake på scenen - og TV-skjermen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har alltid stolt på at Egil er der for meg. Men jeg har ikke turt å tillate meg selv å slippe taket fra angsten min. Det gjør jeg nå og hvis det går feil, så vet jeg at han er der til å ta meg imot, sier Jorun Stiansen.

Stiansen slo gjennom med et brak da hun vant «Idol» i 2005 og slo Tone Damli i finalen. Men etter noen år som popstjerne, ble det helt stille fra jenta fra Vennesla. Riktignok var hun med i «Skal vi danse» i 2017 og kom til kvartfinalen. Men på sangfronten kom det ikke en strofe fra Jorun Stiansen. Helt til nå.

– Det var fantastisk å se henne forrige lørdag. Jeg så at hun koste seg på scenen igjen. Hun tok kontroll over situasjonen. Hun ville bare ha det gøy. Det var herlig å se henne. Befriende, akkurat slik jeg setter pris på, sier kjæresten Egil Furre.

PÅ PLASS: Kjæreste og samboer Egil Furre er på plass i Oslo når Jorun konkurrer i «Stjernekamp». – Det var fantastisk å se henne forrige lørdag. Jeg så at hun koste seg på scenen igjen. Hun tok kontroll over situasjonen, sier han.

Paret har kjent hverandre siden 2009 og vært samboere siden 2010. Paret bor i Grimstad. Han er lidenskapelig wakeboarder og driver til daglig et familieeid byggevarefirma.

– De følgerne jeg har på Instagram - og som tar kontakt, så er det mange som spør meg hvordan jeg har klart å komme meg dit jeg er i dag. For det er jo ikke bare å skru av 15 år med vanskelige følelser i løpet av tre uker. Men jeg vil så gjerne vise at det er mulig å få det til, det er et håp om at det kan bli bedre. Det er det viktig for meg å fortelle til de mange som tar kontakt, legger hun til.

Under hver eneste sending sitter Egil i salen og heier på samboeren. Denne uken kom han til Oslo på torsdag. Jorun Stiansen legger ikke skjul på at det er viktig for henne at de er sammen dagene og timene før hun står på «Stjernekamp»-scenen.

– Jeg er jo egentlig perfeksjonist, men han får meg til å slappe av og tenke på andre ting også. Vi elsker jo god mat, to ordentlige matmonser. Vi går ut og spiser og koser oss, sier hun.

– For meg er det viktig å gjøre det tryggest mulig for Jorun, bare være oss å ha det best mulig, fortsetter Egil.

Kanskje blir det bryllup etter hvert også.

– Vi har snakket om å gifte oss og så glemmer vi det igjen. Men det ligger der, det må vi kunne si. Det blir ikke et vanlig kirkebryllup og det er ikke sikkert at foreldrene våre vil like det, sier Jorun.

– Vi er ganske utradisjonelle av oss, skyter Egil inn og forteller gjerne hva han setter pris på med samboeren:

– Vesenet hennes, humøret, spilloppmakeren, vi er hverandres bestevenner og så ser hun ganske så ok ut.

Lørdag er det norsk på norsk som er tema i «Stjernekamp». Jorun er først ut med sin tolkning av Wenche Myhres «Vi lever».

FÅR GOD HJELP: Når Jorun Stiansen fremfører sin låt «Vi lever» under Stjernekamp på lørdag får hun god hjelp av barn fra showskolen på Hønefoss.

– Jeg valgte denne sangen blant annet fordi teksten er så sterk. Det finnes håp og det finnes hjelp. Jeg synger til og for de som sliter blant annet med angst, slik jeg selv har gjort, sier Jorun Stiansen.