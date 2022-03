Nina Gunke om Alzheimers-diagnosen: Tør å be om hjelp

• Alzheimers sykdom er en kronisk hjernesykdom, og den vanligste årsaken til demens.

• De typiske symptomene er blant annet redusert hukommelse for nylige hendelser, og etter hvert også for hendelser tilbake i tid.

• Diagnosen stilles gjerne ved en kombinasjon av tester, bildeundersøkelser og blodprøver.

• Omtrent 95 prosent med diagnosen Alzheimers er eldre enn 65 år.

• Hyppigheten av Alzheimers sykdom øker med alderen. Om lag tre prosent av alle personer over 65 år har denne sykdommen. Blant dem over 80 år er 12–15 prosent rammet i større eller mindre grad.

• Bortsett fra noen sjeldne arvelige former for Alzheimers sykdom kjenner vi ikke til andre årsaker, kun risikofaktorer som statistisk sett øker risiko for sykdom.

Kilde: Store medisinske leksikon