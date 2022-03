SKEPTISK: Adam Schjølberg (t.v.) har en dårlig magefølelse rundt showet, der Janne Formoe, Jan Thomas og Drag-Youtuber Marius Hagen har sentrale roller.

Adam Schjølberg opprørt over drag-reality: − Meningsløst

Adam Schjølberg (39) reagerer kraftig på at det er heterofile kjendiser som skal «skinne på gulvet» i Discoverys nye TV-satsing.

– Jeg synes det er veldig synd. Det hadde vært mye kulere om ekte dragqueens fikk gjøre dette selv, for det hadde de fortjent, sier komiker Adam Schjølberg til VG.

– På samme måte som det gir en bismak når streite skuespillere skal hylles for å spille skeive roller, har jeg en dårlig magefølelse her.

VG har omtalt det nye TV-konseptet, som har tittelen «Drag Me Out», og som går ut på 12 kjente mennesker skal «ta sin jomfrutur som dragqueens». TV-kanalen har kunngjort at satsingen skal være med på å markere skeivt kulturår 2022.

Schjølberg la fredag ut et skriftlig hjertesukk på Instastory, der han sammenligner konseptet med såkalt «pinkwashing», som spiller på hvitvasking og refererer til at kommersielle krefter bruker LGBTQ-saken i markedsføring.

«Eller kapitalisering på skeiv kultur. Og så glemmer man litt at grunnen til at f eks dragrace ble et globalt fenomen, nettopp er at de skeive selv forteller skeiv kultur», skriver Schjølberg.

INSTA-MELDING: Adam Schjølberg på Instastory fredag.

Schjølberg synes det er helt «meningsløst at norske heterofile kjendiser skal vakle rundt på høye hæler». 39-åringen forteller at han har fått mange støtteerklæringer etter at han la ut Instagram-meldingen

– Her skal heterofile skinne på gulvet, men skeive er mer kvalifisert til å fortelle sin egen historie. Det er de som bør skinne, mener komikeren, kjent fra blant annet «Homsepatruljen»,»71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» og «Sofa».

Schjølberg har tidligere vært i Pride-krangel med Jan Thomas (55), som er blant dommerne i «Drag Me Out».

– Men jeg kan jo håpe at Jan Thomas har gjort en helomvending og nå er tro mot all skeiv kultur.

TV-KJENDIS: Adam Schjølberg, her under et møte med VG i 2018.

Komikeren sier at han synes det er et er vanskelig å tro at Janne Formoe og Jan Thomas er de «mest kvalifiserte til å drive et program om skeiv kultur».

– Men jeg kan jo håpet at programleder Janne Formoe (46) er et slags indre homoikon som nå blomstrer. Men jeg har ikke helt trua, sier han.

Schjølberg frykter at programmet skal bekrefte stereotypen om en kultur med bare fjas og glitter.

– Det er jo så mye mer enn det.

Drag-Youtuber Marius «Pamela The Pam» Hagen (32) er med som dommer. Schjølberg ønsker ham lykke til.

– Jeg skulle bare ønske at han ikke måtte stå på sidelinjen når det er deres egen kultur som skal hylles. Men jeg håper jeg tar feil og at programmet fokuserer på akkurat det – og ikke forteller historien til de samme heterofile kjendisene for 11. gang.

Schjølberg presiserer at han ikke har sett programmet. Han tviler heller ikke på at intensjonen er god.

– Jeg gleder meg til å se serien og håper at den er alt det jeg er redd for at den ikke er.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Ola-Magnus Svihus (42), sier til VG at det er rart å skulle forsvare et program som ennå ikke er vist. Han tar avstand fra «pinkwashing»-sammenligningen, som han mener er feil.

–Vi inviterer heterofile inn i vår kultur, sånn at de kan lære mer om den, av både svært kapable dragqueen-mentorer og av dommerpanelet, sier Svihus, som selv er homofil.

Svihus sier det er helt feil at Marius Hagen står på sidelinjen – og han har full tillit til Formoes og Jan Thomas’ kvalifikasjoner.

– Dette programmet kan Virke som om det er bare glitter og glamour, men når en heterofil mann sminker seg opp, tar på seg høye hæler og reflekterer over hvordan det er å være annerledes og stikke seg ut, så skjer det et eller annet med vedkommende, mener Svihus.

Han lover nettopp mange refleksjoner – og tårer. Og han kan fortelle at det ikke kun er heterofile deltagere med.

– Men når vi har med heterofile menn som Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Leif Einar «Lothepus» Lothe, føler vi at det kan være en brobygger mellom forskjellige grupperinger og kulturer i hele landet, og det må vel være en bra ting.

Svihus fremhever viktigheten av drag-kulturen.

– Det var dragqueens og transkvinner som startet homokampen. De hadde ikke noe annet valg enn å kjempe for å bli godtatt og legitimert.

«Drag Me Out» spilles inn i disse dager. Blant kjendisene som kler seg i fjær og paljetter når programmet går på lufta senere i vår, er Herman Dahl (19), Didrik Solli-Tangen (34), Sigrid Bonde Tusvik (42) og Petter Pilgaard (42).

VG har vært i kontakt med Janne Formoe, som er opptatt med innspilling og ikke kan kommentere. Jan Thomas har ikke besvart VGs henvendelser.