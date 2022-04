UNG STJERNE: Cole Sprouse, her på Vanity Fairs OScar-fest 27. mars.

Cole Sprouse forsvarer kvinnelige barnestjerner

Tidligere barnestjerne Cole Sprouse (29) mener sine kvinnelige kolleger i Disney Channel ble sterkt seksualisert, og sier han er sterkt imot alle som latterliggjør kvinnene som har slitt.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Nå er han kanskje mest kjent som Jughead fra «Riverdale». Men Cole Sprouse og tvillingbroren Dylan var i gang med skuespill og reklamer fra de var noen måneder gamle.

Som barn ble Cole kjent som blant annet Julian «Frankenstien» McGrath i «Big Daddy» mot Adam Sandler og som Ben Geller i «Venner for livet». Fra 2005 til 2008 hadde han og broren hovedrollene i «The Suite Life of Zack & Cody» («Zack og Codys søte hotelliv») på Disney Channel, og det ble etter hvert film og flere serier.

TENÅRINGER: Dylan og Cole Sprouse på et Disney-arrangement i 2008.

I et ferskt intervju med New York Times, snakker Sprouse om det å være barnestjerne, og hvordan han mener vi burde se på det annerledes.

Mediene har skrevet mye om tidligere barnestjerner og/eller Disney-stjerner som «klikker», som Britney Spears (40), Lindsay Lohan (35) og Amanda Bynes (36). Også Miley Cyrus (29) har tatt et oppgjør med Disney-imaget og Selena Gomez (29) og Demi Lovato (29) har vært åpne om utfordringer med psykisk helse.

GJENG: Casten fra «Riverdale» på Comic-Con i San Diego i 2019. F.v.: Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch og K.J. Apa.

Sprouse mener at selv om mediene hevder han og broren har kommet «helskinnet» gjennom opplevelsen som barnestjerner, kan det ikke sammenlignes med det deres kvinnelige kolleger måtte gjennom.

– De unge kvinnene på kanalen vi var på ble så sterkt seksualisert fra en så mye yngre alder enn broren min og jeg, så det er umulig å sammenligne de opplevelsene. Hver eneste person som går gjennom det traumet har en unik opplevelse, sier han til NYT, ifølge Entertainment Weekly.

TVILLINGER: Cole og Dylan Sprouse på et HBO-arrangement i West Hollywood 23. mars i år.

Skuespilleren fortsetter:

– Når vi snakker om barnestjerner som klikker, er det vi egentlig snakker om hvordan berømmelse er et traume. Så jeg går voldsomt i forsvarsposisjon mot folk som gjør narr av noen av de unge kvinnene som var på kanalen da jeg var yngre, for jeg føler ikke at de forstår menneskeligheten i den opplevelsen og hva det krever å komme seg på beina igjen.

RØD LØPER: Sprouse med «Riverdale»-motspiller Lili Reinhart på Met-gallaen i New York i mai 2018.

Cole og broren har jevnlig vært på skjermen siden begynnelsen av 90-tallet, men han sier han også så noe av den samme effekten av berømmelse på de unge voksne i «Riverdale».