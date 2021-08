«OG DENNE HAR JEG LAGD SJÆL!»: Mark Wahlberg med samuraisverdet han har lagd på sløyden i «Infinite». Foto: Peter Mountain / Paramount

Filmanmeldelse «Infinite»: Uendelig underveldende

Strømmetjenestene er den nye B-varehylla.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTION / SCI-FI

«Infinite»

Premiere på strømmetjenesten Paramount onsdag 11. august

USA. Regi: Antoine Fuqua

Med: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Dylan O’Brien, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Toby Jones

Evan McCauley (Wahlberg) er en plaget mann. Han husker ting han umulig kan huske, kan ting han umulig kan kunne (noen av dem nyttige, som for eksempel evnen til å lage japanske katana-er), og han trenger piller, mange piller, for å roe topplokket.

Han har en schizofreni-diagnose. Det McCauley ikke vet, er at han ikke er ko-ko i det hele tatt. Nei, han er en infinite – en uendelig – en av bare fem hundre mennesker på kloden som blir reinkarnert hver gang hen dør, og dessuten kan erindre sine tidligere liv. Han skal straks bli gjort oppmerksom på dette forholdet.

TENKER SÅ DET KNAKER: Mark Wahlberg i «Infinite». Foto: Peter Mountain / Paramount

Det er nemlig uro i de uendeliges rekker. De fem hundre kan deles opp i to blokker: Believers; de troende, og nihilists; de som avviser alle idealer og all moral. Det brygger opp til kamp mellom de to grupperingene, og sentralt i denne er et egg (!) som McCauley rakk å gjemme i sitt forrige liv, sekundet før han tok reper’n og ble født på ny.

Kan McCauley – av natur en believer, får vi tro – gjenfinne dette egget, redde verden og i samme slengen rehabilitere sjelene til et antall likesinnede som har fått sjelen sin stjålet av nihilistene? Hvorpå disse er blitt fraktet på en minnepinne (! igjen) og plassert i en «digital skjærsild»?

Dette er spørsmålet man ikke på noe tidspunkt stiller seg i løpet av de 106 minuttene «Infinite» insisterer på å vare.

BEVÆPNET TROENDE: Sophie Cookson i «Infinite». Foto: Peter Mountain / Paramount

Antoine Fuquas film vil gjerne innynde seg i Christopher Nolan-segmentet, og den bærende ideen i filmen er ikke den verste som noen gang er blitt klekket ut. Ikke den beste, men heller ikke den verste. Og om Nolans filmer ofte kan bli forvirrende, om den britiske regissøren mislykkes i å fullt ut forklare filmene sine – vel, så gjør han i alle fall hjemmeleksene, og tapre forsøk.

Fuqua har ingen slike ærbare intensjoner. Han lager bare film fordi noen, nærmere bestemt den relativt ferske strømmetjenesten Paramount, har gitt ham penger for å gjøre det. Han bryr seg tilsynelatende ikke om at han drar med seg andre ned i samme slengen. Skuespillerne, for eksempel.

MALMFULL MANN: Chiwetel Ejiofor i «Infinite». Foto: Peter Mountain / Paramount

Den verste innsatsen i en film med store mengder flatt skuespill, er det Jason Mantzoukas, i rollen som en gal vitenskapsmann med hipster-komplekser, som står for. Mer smertefullt er det at Ejiofor, kjent fra «12 Years A Slave» (2013,) dummer seg ut som slemming med malmfull røst.

Wahlberg? Han er en lite dynamisk actionhelt, og fremstår gjennom hele filmen som dorsk og usjarmerende. Ja, han fremstår som like dum som han spilte i «Boogie Nights» (1997).

Åh, så glad jeg var da «Infinite» var over.