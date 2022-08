VED FORHANDLINGSBORDET: kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox bekrefter nå overfor VG at Altibox og TV 2s nå er i forhandlinger igjen. Til høyre TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand.

Altibox og TV 2: – Vi er i forhandlinger igjen

Etter 137 dager med svarte TV 2-skjermer, er TV 2 og Altibox nå i forhandlinger igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG mandag.

– Vi er blitt enige om å sette oss til forhandlingsbordet igjen. Det er et signal om at vi har et håp om å komme til en ny avtale. Det er vi glade for, sier Veggeland videre.

– Vi kan bekrefte at vi har innledet nye samtaler med Altibox. Av hensyn til seerene mener vi det er riktig å gi hverandre en siste sjanse og forhandle om en avtale om TV 2s innhold og tjenester på nytt, skriver TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand i en SMS til VG.

Hun skriver videre at TV 2 ikke kommer til å kommentere løpende på forhandlingene.

– Men vi vil prioritere arbeidet høyt, slik at dette ikke blir en langvarig prosess, opplyser Willand til VG.

Helt siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder og godt over en million TV-seere vært uten TV 2.

Det ikke vært kontakt av betydning mellom Altibox og TV 2 siden 23. mars. Inntil nå. Dialogen så langt mellom Altibox og TV 2 har i all hovedsak funnet sted i mediene – og det har til tider vært et høyt støynivå.

– TV 2s krav til oss innebærer en prisøkning på over 80 prosent. Det var et hinsides krav som vi ikke kunne si ja til, sa kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG i mai.

Til det svarte TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand slik:

– Dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, slik vi har fått med de andre distributørene. Jeg forstår ikke hvorfor Altibox krever spesialbehandling.

Konflikten har uten tvil påført TV 2 store tap. Noe Willand bekreftet i et intervju med VG.

– TV 2 taper store penger på denne konflikten. Men dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, sa Willand

Altibox har tilbudt sine 530.000 kunder 100 kroner i måneden i rabatt som kompensasjon bortfallet av TV 2. Dersom det er den summen Altbox betaler til TV 2 pr. kunde, utgjør det 53 millioner kroner hver måned så lenge konflikten varer. Veggeland har tidligere sagt at TV 2s opprinnelige krav ville bety en prisøkning på over 80 prosent for kundene til Altibox.

– Vi vil ikke kommentere nøyaktig hva vi tidligere har betalt for TV 2s programtilbud, men det er klart at å gå med på avtalen TV 2 foreslo ville gitt en stor prisøkning for kundene, sa Veggeland.

TV 2 har ikke bare tapt abonnements-inntekter fra 530.000 Altibox-kunder. Norges største kommersielle TV-kanal har også mistet også betydelige reklameinntekter i denne perioden.

– 20 prosent av seergrunnlaget er borte på vanlig TV på grunn av konflikten med Altibox. Dette er seere de ikke ville hatt problemer med å selge i dagens reklamemarked, sa TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået GroupM til VG tidligere i sommer.

Et av kjernepunktene i avtalene TV 2 har med de øvrige distributørene, er at de tilbyr TV 2 Play som en del av TV-pakken til kundene.

I et debattinnlegg i VG 25. mai i år skrev Willand blant annet dette om forhandlingsbruddet mellom TV 2 og Altibox:

– Vi ville heller gi beskjed om at det ikke var vits i å forhandle videre, enn å holde det gående i ukevis på overtid, med tilhørende bråk i mediene. Én uke før avtalen gikk ut ga vi i TV 2 beskjed om at det ikke var grunnlag for et videre samarbeid.

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox på sin side mente den gang at TV 2 opptrer på en lite kundevennlig måte.

– Vi ønsker å ha en avtale som er tilsvarende den vi har med de andre innholdsleverandørene i markedet. Det tilbudet vi har fått fra TV 2 innebærer at kundene vil bli påtvunget mer innhold enn det som er i grunnpakken i dag. Det vet vi at mange av våre kunder ikke vil ha, sa Veggeland.