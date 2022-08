4: Gjensyn med Galadriel

At serien foregår så lenge før filmene, betyr at vi ikke kommer til å se mennesker som Aragorn og Eowyn igjen, men noen av de udødelige alvene vil være kjente for flere.

Galadriel, spilt av walisiske Morfydd Clark (33), er en av seriens hovedpersoner – i en noe mer krigersk rolle enn i filmene.